38

Необычную яркость галактик ранней Вселенной связали с излучением молодых звезд

❋ 4.5

Первые галактики оказались сильно ярче, чем предсказывали модели. Звездообразование в них шло чрезвычайно активно, что долго сохраняло загадку. Ведь в теории мощное излучение молодых светил должно было выталкивать из галактики газ, необходимый для рождения новых звезд. Теперь астрофизики показали, что даже экстремально сильное давление света не обязательно мешает звездообразованию. Более того, оно могло даже способствовать необычайной яркости ранних галактик.

Астрономия
# галактики
# Джеймс Уэбб
# звезды
# излучение
# космос
# ранняя вселенная
Удаление газа из окрестностей области звездообразования в ранней Вселенной в представлении художника
Удаление газа из окрестностей области звездообразования в ранней Вселенной в представлении художника / © Matt Twombly for Simons Foundation

Галактики начали формироваться в течение нескольких сотен миллионов лет после Большого взрыва. В ту эпоху в космосе было меньше тяжелых химических элементов, чем сегодня. Газ собирался в плотные облака, внутри которых возникали массивные скопления новых звезд. Именно такие компактные и чрезвычайно яркие объекты ранее обнаружил космический телескоп «Джеймс Уэбб». 

Вот только столь активное звездообразование трудно объяснить. Молодые массивные звезды испускают мощное ультрафиолетовое излучение, которое нагревает окружающий газ и оказывает на него давление. Под действием излучения вещество может покидать области звездообразования, лишая новые звезды материала для роста. Поэтому было неясно, как ранним галактикам удалось столь быстро формировать огромное количество светил. 

Дополнительное давление на газ создает излучение самого водорода. Когда электроны соединяются с ионами водорода, образовавшиеся атомы могут испускать ультрафиолетовое излучение, известное как линия Лайман-альфа. Этот свет не сразу покидает газовое облако: фотоны многократно рассеиваются на атомах нейтрального водорода, каждый раз передавая газу импульс. В результате давление излучения усиливается, способствуя его вытеснению из области звездообразования. 

Астрофизики Шьям Менон (Shyam H. Menon) из Ратгерского университета и Аарон Смит (Aaron Smith) из Техасского университета (оба в США) изучили этот механизм с помощью компьютерного моделирования. Они рассмотрели газовое облако массой около миллиона солнечных масс и радиусом примерно 33 световых года. Внутри него формировалось плотное звездное скопление.

Затем исследователи проследили, как фотоны Лайман-альфа распространяются через неоднородный газ, многократно рассеиваясь на атомах водорода и поглощаясь пылью. Расчеты провели для нескольких вариантов содержания пыли, включая ее полное отсутствие. 

Выяснилось, что излучение молодых звезд по-разному действует на окружающий газ. В наиболее плотных областях гравитация оказывается сильнее давления света, поэтому вещество продолжает поступать к растущим звездам. А вот разреженный газ излучение может выталкивать за пределы скопления. Таким образом, молодые светила продолжают расти, даже при потери части окружающего вещества. 

Расчеты показали, что при небольшом количестве пыли давление излучения может снижать эффективность звездообразования всего примерно на 10 процентов. Причем, даже если пыли нет совсем, в звезды способно превратиться не менее четверти исходного газа. Для сравнения: в типичных современных областях звездообразования этот показатель обычно не превышает 10 процентов. 

При этом излучение Лайман-альфа воздействовало на газ много сильнее, чем ультрафиолетовое и инфракрасное на пыль. В зависимости от количества пыли разница могла достигать сотен раз. Столь мощное излучение способно быстро выталкивать разреженный газ, позволяя свету молодых звезд легче покидать пределы галактик. 

Этот механизм, по мнению авторов научной работы, опубликованной в The Astrophysical Journal, может объяснить необычную яркость ранних галактик. То есть молодые звезды продолжали получать газ для роста, а их излучение расчищало окружающее пространство, позволяя свету легче выходить наружу. Однако эти выводы еще предстоит проверить в более подробном моделировании.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Любовь Соковикова
Любовь Соковикова
516 статей
Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.
Показать больше
Астрономия
# галактики
# Джеймс Уэбб
# звезды
# излучение
# космос
# ранняя вселенная
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
06 Ноя
1200
Как измеряется владение языком
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
06 Ноя
Бесплатно
Международная космическая станция: наблюдение, съемка, радиосвязь
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
07 Ноя
Бесплатно
Как найти сверхцивилизацию?
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
07 Ноя
Бесплатно
В начале Вселенной был звук
Библиотека им. К.А. Тимирязева
Санкт-Петербург
Лекция
07 Ноя
Бесплатно
Нобелевская премия по химии 2026 года. Абсолютный асимметрический синтез: случайность и неизбежность
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
07 Ноя
Бесплатно
Интеллект у беспозвоночных
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
07 Ноя
Бесплатно
Булгарская цивилизация на Волге. Древняя история народов Поволжья
Русское географическое общество
Москва
Лекция
08 Ноя
Бесплатно
Космические путешествия по галактике: как и в чем нас ограничивают не технологии, а законы природы?
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
08 Ноя
Бесплатно
Земля и почва
Экспериментаниум
Москва
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. В Таиланде нашли зубы доисторической «гигантской крысы»

    6 ноября, 13:31

  2. Необычную яркость галактик ранней Вселенной связали с излучением молодых звезд

    6 ноября, 13:17

  3. Древние майя веками травили ртутью себя и всю местную экосистему

    6 ноября, 12:16

  4. «Джеймс Уэбб» составил самую масштабную 3D-карту темной материи

    6 ноября, 11:24
Выбор редакции

Медведи добрались до Подмосковья. Почему они стали чаще выходить к людям?

25 октября, 09:19

Последние комментарии

Александр Березин
2 минуты назад
То, что намного лучше, чем если вычесть из Британии результаты ее небелого населения.

Рождаемость в России в 2025 году упала до минимума с 2006 года: данные по регионам

Aitneics Secniv
3 минуты назад
Степан, Вроде наоборот, мистику как будто отрицают, выход из тела назвали диссоциативным внетелесным опытом. Эту статью можно воспринимать как

Рисунки людей, переживших клиническую смерть, выявили в их «путешествии» одни и те же закономерности

Александр Березин
4 минуты назад
Пью, нет, я за то, чтобы вы не лгали, выдавая СКР Британии за стремление местных размножаться. Т.к. страна, где в столице белых уже меньшинство

Рождаемость в России в 2025 году упала до минимума с 2006 года: данные по регионам

Пью Полуслепой
4 минуты назад
Александр, Если вычесть из СКР России Северный Кавказ и некоторые другие территории ,то что останется?

Рождаемость в России в 2025 году упала до минимума с 2006 года: данные по регионам

Пью Полуслепой
5 минут назад
Александр, А что в Англии размножаются только в Лондоне? Если что в Англии большинство не в Лондоне живут.

Рождаемость в России в 2025 году упала до минимума с 2006 года: данные по регионам

Александр Березин
8 минут назад
Пью, " Холопы размножаются лучше аж на целых 0,02 ! И это не точно и в пределах погрешности. И то за счет нерусских регионов" Справка: если вы в Англии

Рождаемость в России в 2025 году упала до минимума с 2006 года: данные по регионам

Пью Полуслепой
8 минут назад
Александр,Выходит наооборот так что в богатой традиционно-посконной России холопы не хотят размножаться и не размножаются лучше чем

Рождаемость в России в 2025 году упала до минимума с 2006 года: данные по регионам

Дмитрий Посох
11 минут назад
Пью, коррупцию.

Мировая экономика в 2040 году: прогноз в одной инфографике

Степан Жук
12 минут назад
Решили в мистику удариться? Делать нечего?

Рисунки людей, переживших клиническую смерть, выявили в их «путешествии» одни и те же закономерности

Пью Полуслепой
12 минут назад
Александр, А сколько в России процентов мигрантов? Говорят в России получают паспорта ежегодно 200-300 тыс мигрантов из Средней Азии

Рождаемость в России в 2025 году упала до минимума с 2006 года: данные по регионам

Анна С.
12 минут назад
Пью, оржие,атомную энергетику,космонавтику ,ювелирные украшения ,вина.

Мировая экономика в 2040 году: прогноз в одной инфографике

Анна С.
14 минут назад
Владимир, Ни на чем.Шотландия собирается проводить референдум в 2031году.

Мировая экономика в 2040 году: прогноз в одной инфографике

Анна С.
14 минут назад
США в 2040году? А уверены что Америка не развалится к 2031-2032годам? Это учитывая ,что Трамп последний президент США. Ну и ВВП наш точно президентом в 2040

Мировая экономика в 2040 году: прогноз в одной инфографике

Евгений Брагин
17 минут назад
timism, Если руководство будет прежними дай да бог в 30 войти.

Мировая экономика в 2040 году: прогноз в одной инфографике

Пью Полуслепой
19 минут назад
Александр, Холопы размножаются лучше аж на целых 0,02 ! И это не точно и в пределах погрешности. И то за счет нерусских регионов

Рождаемость в России в 2025 году упала до минимума с 2006 года: данные по регионам

Пью Полуслепой
21 минута назад
Александр, Вы видимо за то чтобы Россия была царством белых арийцев

Рождаемость в России в 2025 году упала до минимума с 2006 года: данные по регионам

Пью Полуслепой
22 минуты назад
Александр, Риши Сунак белый?

Рождаемость в России в 2025 году упала до минимума с 2006 года: данные по регионам

Пью Полуслепой
22 минуты назад
Александр, Шойгу белый или как?

Рождаемость в России в 2025 году упала до минимума с 2006 года: данные по регионам

Евгений Филиппов
24 минуты назад
*Главное Начать ☝️Так Как Скорость Лазерного Луча ~300'000Км/с Можно В Перспективе Баллистические Ракеты Сбивать И Гиперзвуковые!

Китайская лазерная система успешно поразила несколько волн ударных беспилотников

Иван Аристов
24 минуты назад
Иван, это вы ещё о самом миленьком не задумывались. А что есть у самого Илона? Ну в плане тех самых твердых денег? Вот его личное состояние, а не то,

Perseverance показал, что марсианская пыль опасна для высаживающихся на нем астронавтов

Самые обсуждаемые