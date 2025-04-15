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Китай уже победил США в гонке роботов, заявили аналитики

Несмотря на амбициозные планы по созданию человекоподобных роботов американскими технологическими компаниями Tesla и Nvidia, ряд аналитиков заявили, что США со значительным отставанием проигрывают Китаю в гонке роботов.

Гуманоидный робот G1 / © Unitree

Согласно отчету финансового конгломерата Morgan Stanley, за последние пять лет в Китае зарегистрировали 5590 патентов в области робототехники, а в США только — 1442. Кроме того, Китай выпустил больше промышленных роботов, чем все страны вместе взятые.

Специалисты Morgan Stanley также подсчитали, что китайские компании уже обходят американских конкурентов по цене, так гуманоидный робот G1 от китайской компании Unitree стоит 16 тысяч долларов, а себестоимость продажи робота Tesla Optimus Gen2 может составить около 20 тысяч долларов.

Аналитики Bank of America спрогнозировали, что внедрение человекоподобных роботов будет стремительно ускоряться, чему будет способствовать развитие искусственного интеллекта. По их оценкам, к 2030 году объем годовых продаж человекоподобных роботов по всему миру достигнет одного миллиона единиц, а к 2060 году в эксплуатации будет находиться три миллиарда человекоподобных роботов.