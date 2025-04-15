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США могут отказаться от создания окололунной станции Gateway
На прошлой неделе с итальянского завода компании Thales Alenia Space в Аризону прибыла основная структура жилого и логистического модуля HALO (Habitation and Logistics Outpost) для окололунной станции Gateway. Теперь в течение следующих нескольких лет специалисты Northrop Grumman должны оснастить HALO системами жизнеобеспечения и другим оборудованием. Однако, возможно, этого и не произойдет.
Запуск первых двух модулей Gateway запланирован на конец 2027 года. Это на пять лет позже графика, который NASA опубликовало шесть лет назад. Космическое агентство уже потратило более 3,5 миллиарда долларов на программу Gateway, а чтобы запустить станцию в эксплуатацию, потребуется еще приблизительно 5,3 миллиарда долларов.
Как пишет издание Ars Technica, Gateway, по сути, уже не нужна, ведь транспортной системе Starship компании SpaceX и лунному модулю NASA, который построит Blue Origin, не понадобится стыковка с форпостом вроде Gateway, чтобы достичь поверхности Луны. На самом деле, стыковка Starship с Gateway представляет дополнительный набор технических проблем, которые будет необходимо решить.
В итоге можно сказать, что Gateway не только не нужна, но и препятствует целям лунной программы NASA по возвращению людей на естественный спутник Земли.
Биофизики выявили общие закономерности в коллективном движении клеток, которые сохраняются у бактерий, животных и человека. Клетки демонстрируют скрытую симметрию, известную как конформная инвариантность, в своих вихревых узорах. Это открытие указывает на существование универсальных физических принципов, управляющих живой материей.
Умеренная освещенность спальни за 20 минут перед пробуждением хорошо сказывается на качестве сна. В свою очередь, спать в полной темноте ученые из Японии не рекомендуют: почувствовать себя бодрым будет сложнее.
Крупная пустыня Тар в XXI веке показала рост площади листвы на 38%. До сих пор ученые не понимали, какие именно события к этому привели. Индийские исследователи попробовали ответить на этот вопрос, но вряд ли он устроит всех их коллег.
Инженеры компании Unitsky String Technologies Inc. разработали несколько вариантов транспортно-инфраструктурных комплексов, способных значительно улучшить пассажирское сообщение в городах, расположенных по обеим берегам крупных водных артерий. Обычно такие мегаполисы сталкиваются с необходимостью строительства дорогих капитальных сооружений — шоссейных мостов, что не всегда подъемно для городского бюджета. Решение белорусских инженеров куда менее ресурсоемкое. Для примера возьмем Ростов-на-Дону, где есть запрос на устойчивое сообщение между левобережной частью города с историческим центром.
Астроном Дэвид Киппинг использовал данные по последнему общему предку всего живого, чтобы сделать неожиданный вывод: жизнь возникла на нашей планете очень рано и самостоятельно, а не была занесена извне. Если это так, то ее возникновение должно быть достаточно частым событием. По крайней мере, на экзопланетах, по параметрам близким к Земле.
Биофизики выявили общие закономерности в коллективном движении клеток, которые сохраняются у бактерий, животных и человека. Клетки демонстрируют скрытую симметрию, известную как конформная инвариантность, в своих вихревых узорах. Это открытие указывает на существование универсальных физических принципов, управляющих живой материей.
До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.
Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.
Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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