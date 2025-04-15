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США могут отказаться от создания окололунной станции Gateway

На прошлой неделе с итальянского завода компании Thales Alenia Space в Аризону прибыла основная структура жилого и логистического модуля HALO (Habitation and Logistics Outpost) для окололунной станции Gateway. Теперь в течение следующих нескольких лет специалисты Northrop Grumman должны оснастить HALO системами жизнеобеспечения и другим оборудованием. Однако, возможно, этого и не произойдет.

Концепт станции Gateway / © NASA

Запуск первых двух модулей Gateway запланирован на конец 2027 года. Это на пять лет позже графика, который NASA опубликовало шесть лет назад. Космическое агентство уже потратило более 3,5 миллиарда долларов на программу Gateway, а чтобы запустить станцию в эксплуатацию, потребуется еще приблизительно 5,3 миллиарда долларов.

Как пишет издание Ars Technica, Gateway, по сути, уже не нужна, ведь транспортной системе Starship компании SpaceX и лунному модулю NASA, который построит Blue Origin, не понадобится стыковка с форпостом вроде Gateway, чтобы достичь поверхности Луны. На самом деле, стыковка Starship с Gateway представляет дополнительный набор технических проблем, которые будет необходимо решить.

В итоге можно сказать, что Gateway не только не нужна, но и препятствует целям лунной программы NASA по возвращению людей на естественный спутник Земли.