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Lunar Outpost представила модель луномобиля «Орел»

Американская компания Lunar Outpost, которая весной 2024 года заключила контракт с NASA на разработку луномобиля для астронавтов, на 40-м ежегодном космическом симпозиуме Space Foundation показала модель вездехода под названием «Орел» (Eagle).

Луномобиль «Орел» / © Lunar Outpost

Модель луномобиля получила гладкое металлическое покрытие и светодиодную подсветку.

«Орел» во время испытаний приглянулся астронавтам из-за широкой входной зоны, через которую легко попасть в салон транспортного средства даже в громоздком скафандре.

Луномобиль «Орел» / © Future / Brett Tingley

Каждое сиденье в луномобиле имеет многофункциональный дисплей на уровне глаз каждого из астронавтов, находящегося на борту. Эти дисплеи объединят видеопотоки с бортовых камер и датчиков лунного вездехода, чтобы астронавты могли без труда получать всю необходимую информацию об окружающей их поверхности.

Многофункциональный дисплей / © Future / Brett Tingley

Для помощи астронавтам в научных исследованиях на Луне «Орел» оснастили шкафчиками для инструментов и охлаждаемыми контейнерами для образцов.

Контейнеры для хранения образцов в луномобиле «Орел» / © Future / Brett Tingley

В Lunar Outpost надеются, что «Орел» отправится на Луну к концу десятилетия в рамках запланированной миссии NASA «Артемида V».

Один из ручных контроллеров для управления луномобилем / © Future / Brett Tingley