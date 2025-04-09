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Perseverance запечатлел столкновение пылевых вихрей на Марсе

Марсоход NASA Perseverance недавно стал свидетелем редкого явления на поверхности Красной планеты: два небольших смерча, которых еще называют «пылевыми дьяволами», «сражались» за господство, пока один не поглотил другой.

«Пылевые дьяволы» в объективе навигационной камеры марсохода Perseverance / © NASA

В конце января 2025 года Perseverance исследовал место под названием Холм Ведьмы Лещины (Witch Hazel Hill) на западном крае марсианского кратера Езеро, когда примерно в километре от аппарата навигационная камера зафиксировала крупный пылевой вихрь — шириной около 65 метров. За ним следовал меньший «пылевой дьявол» — примерно пять метров в ширину. Затем один из вихрей поглотил другой.

© NASA / JPL-Caltech

По данным NASA, «пылевые дьяволы» образуются в результате подъема и вращения столбов теплого воздуха. Воздух у поверхности планеты нагревается от контакта с теплым грунтом и поднимается сквозь более плотный, холодный слой. Когда другой поток движется вдоль поверхности, чтобы занять место восходящего теплого воздуха, он начинает вращаться, набирает скорость и подхватывает пыль.