Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Глобальная экономика на перепутье: три сценария будущего и стратегия для России в эпоху перемен

Мировые фондовые рынки лихорадит последние пару лет. Индексы снижаются на фоне неопределенности, вызванной торговыми войнами и рисками глобальной рецессии. Как говорится, «кому война, а кому мать родна»: Китай усиливает давление на доллар, проводя масштабные валютные интервенции. А ужесточение банковского регулирования в рамках Базельских соглашений ведет к сжатию долларовой ликвидности.

© Keystone Press Agency

Первый сценарий — назовем его «новая регионализация». По сути, это сворачивание глобализации по-американски, когда мир делится на региональные экономические блоки вокруг новых центров силы. Европейский союз форсирует создание единого цифрового и энергетического рынка. Китай делает ставку на внутренний спрос в рамках модели «двойной циркуляции». При этом роль доллара как мировой резервной валюты неизбежно снижается.

Второй сценарий — «биполярное мироустройство». Глобальная экономика раскалывается на два контура — западный и восточный, каждый со своими технологическими стандартами и финансовой архитектурой. Идет активное дублирование цепочек поставок критически важных товаров, чтобы снизить взаимные риски и зависимость.

Наконец, третий вариант — «новый глобальный консенсус». На фоне острых кризисов и нарастающих экологических угроз ключевые игроки — США, Европа, Китай — осознают необходимость изменения правил игры. Достигается компромисс, создается обновленная ВТО, выстраивается система совместного регулирования глобальной экономики через сеть крупных региональных торговых соглашений.

Какой из сценариев выглядит наиболее реалистичным? Скорее всего, будет причудливая комбинация элементов из каждого. Но в любом случае прежний глобальный порядок безвозвратно уходит в прошлое. И для России крайне важно не остаться на обочине этих тектонических процессов, а, наоборот, стать одним из архитекторов нового миропорядка.

Сейчас наша экономика испытывает противоречивые эффекты глобальной трансформации. С одной стороны, технологические санкции со стороны США тормозят модернизацию, затрудняют доступ к инвестициям и передовым разработкам. Падение нефтяных цен из-за торговых конфликтов и спада мировой экономической активности бьет по бюджету и курсу рубля. Да и попытки Вашингтона блокировать российский экспорт нарушают устоявшиеся цепочки поставок, заставляют в пожарном порядке искать новые рынки.

Но, как ни парадоксально, в нынешнем глобальном хаосе для России открываются и новые возможности. Резко ускоряется переориентация нашей торговли с Запада на Восток — доля Китая во внешнеторговом обороте уже превысила четверть и продолжает расти. Программы импортозамещения и стратегические национальные проекты стимулируют несырьевые высокотехнологичные отрасли. Относительно слабый рубль повышает конкурентоспособность отечественных товаров на динамичных рынках развивающихся стран. А сокращение импорта из США и ЕС расчищает ниши для наших производителей внутри страны.

Как в этих условиях должна выстраиваться экономическая стратегия России, чтобы не только достойно ответить на новые вызовы, но и реализовать открывающиеся возможности?

Первый императив — ускоренная интеграция на евразийском пространстве. Необходимо форсировать создание полноценных общих рынков со свободным движением товаров, капиталов, рабочей силы и согласованной промышленной политикой в рамках ЕАЭС. Важно запустить зону свободной торговли с Китаем, а в перспективе — валютный союз для расчетов в национальных валютах. Нужна трансграничная инфраструктура, которая свяжет экономическое пространство ЕАЭС с китайским мегапроектом «Один пояс — один путь».

Второй ключевой приоритет — наращивание несырьевого экспорта. По мере снижения спроса на углеводороды необходимо агрессивно завоевывать рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки. Россия должна позиционировать себя как поставщик качественной и доступной высокотехнологичной продукции для растущего среднего класса emerging markets.Третья важнейшая задача — развитие современной финансовой инфраструктуры, способной генерировать длинные и дешевые деньги для масштабных инвестиционных проектов.

Превращение Москвы в международный финансовый центр, привлекательный для капиталов из стран Азии и исламского мира. При этом нужна собственная независимая система передачи финансовых сообщений, альтернативная SWIFT.И, наконец, обеспечение технологического суверенитета в критически важных областях экономики и безопасности. Здесь надо делать ставку на кооперацию в рамках интеграционных объединений — ЕАЭС, ШОС, БРИКС. Формировать технологические альянсы и консорциумы полного цикла с участием государств и корпораций, обладающими компетенциями мирового уровня.

Если России удастся реализовать все эти непростые, но стратегически необходимые шаги, у нас появится исторический шанс на опережающее развитие. Да, издержки изоляционистской политики США для нас пока высоки. Но в то же время объективно ускоряется формирование в Евразии нового центра экономической силы. И наша страна может стать одним из его системообразующих элементов — ключевым звеном в системе торговых, инвестиционных, технологических, транспортно-логистических потоков.

Чтобы закрепиться в этой роли, уже недостаточно быть просто «энергетической сверхдержавой». России нужна комплексная технологическая и структурная модернизация, позволяющая уйти от сырьевой модели. Встроиться в новую глобальную экономику на правах как минимум регионального лидера, а не просто транзитного коридора между Европой и Азией. Если к 2035 году мы сумеем попасть в пятерку крупнейших экономик мира с устойчиво высокими темпами роста — это и будет залогом нашего успеха.

Вместе с тем, не стоит недооценивать угрозы, которые несут для России разворачивающееся глобальное противоборство и попытки США любой ценой сохранить доминирование. Под разными предлогами Вашингтон будет и дальше проводить политику сдерживания нашей страны, наращивать санкционное и военно-политическое давление. Особенно острые кризисы вероятны в финансовой, энергетической и киберсферах. В конечном счете, наше будущее зависит от способности эффективно прогнозировать и отражать эти атаки.

Стержнем глобальной конкуренции все больше становятся прорывные технологии нового поколения, прежде всего в цифровой и квантовой областях. Государства и компании, которые первыми выстроят мощные квантовые экосистемы — от защищенной связи и новых типов датчиков до искусственного интеллекта — получат колоссальное преимущество.

Для России опережающая интеграция в высокотехнологичные альянсы с нашими естественными партнерами — Китаем, Индией, другими странами ЕАЭС и БРИКС — это уже не просто экономическая задача, а вопрос национальной безопасности и сохранения суверенитета. Объединение финансовых, научных, организационных ресурсов позволит на равных конкурировать с западными технологическими гигантами.

В обозримой перспективе мы должны войти в тройку мировых лидеров по целому ряду прорывных направлений. Создать мощности для промышленных вычислений и моделирования на новой элементной базе. Разработать и внедрить квантово-защищенную систему передачи данных для ключевых отраслей экономики и госуправления. Совершить качественный скачок в медицине, транспорте, энергетике за счет квантовых сенсоров и материалов нового поколения.

Но все это станет возможным только при условии масштабных и долгосрочных инвестиций как в фундаментальную, так и в прикладную науку. При условии целенаправленной подготовки тысяч квантовых инженеров, математиков, программистов, способных решать нетривиальные задачи на стыке дисциплин. При условии выстраивания целой сети исследовательских центров и технологических кластеров мирового уровня.

Безусловно, такая стратегия потребует колоссальной концентрации сил и ресурсов. Но, как это ни парадоксально, недальновидная политика технологической блокады со стороны США открывает для нас уникальное окно возможностей. Окно в будущее, где Россия способна стать одним из лидеров нового квантового мира, определяющих траекторию глобального развития на десятилетия вперед. Дело за малым — решимостью и политической волей претворить этот исторический шанс в жизнь.

Автор — политолог, доктор делового администрирования (MBA/DBA) по юриспруденции и по экономике и управлению Роман Синицын.