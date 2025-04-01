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Рик и Морти вернулись — опубликован тизер восьмого сезона

Вышел официальный тизер восьмого сезона анимационного сериала «Рик и Морти». Премьера новых серий запланирована на 25 мая 2025 года. В коротком ролике создатели демонстрируют фрагменты предстоящих эпизодов, в которых герои вновь сталкиваются с парадоксами, инопланетными угрозами и последствиями собственных решений.

Rick and Morty, скриншот из тизера восьмого сезона / © Adult Swim

Судя по тизеру, сезон продолжит исследовать как масштабные межгалактические конфликты, так и личные драмы главных персонажей. Визуальный стиль и характерный юмор сериала сохраняются, однако заметно, что акцент всё больше смещается в сторону сюжетной целостности и эмоционального развития.

Сериал «Рик и Морти» стал культовым благодаря уникальному сочетанию научной фантастики, сатиры и социальной критики. Ожидается, что восьмой сезон укрепит позиции проекта как одного из самых влиятельных анимационных шоу последних лет.

Rick and Morty, тизер восьмого сезона / © Adult Swim

Восьмой сезон станет частью крупного контракта на 70 эпизодов, подписанного Adult Swim с авторами сериала в 2018 году. Это означает, что поклонников ждёт как минимум ещё несколько сезонов впереди.