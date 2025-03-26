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«Тополь-М» для космоса: стало известно, когда могут впервые запустить ракету «Старт-1М»

В Московском институте теплотехники ведут работы над четвертой ступенью ракеты-носителя «Старт-1М». Ее создают на базе межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М».

Баллистическая ракета «Тополь-М» 15Ж55 / © Минобороны России

По информации ТАСС, не подтвержденной официально, первый пуск ракеты «Старт-1М» состоится в 2026 году с космодрома Восточный. Ранее об этом же упоминал первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров.

Предполагается, что ракета-носитель «Старт-1М» сможет выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой до 500 килограммов.