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Николай Головин
Николай Головин
5 минут назад
Рейтинг: +214
Посты: 624

Китай стал первой страной, выработавшей больше 10 триллионов киловатт-часов за год

Национальное бюро статистики Китая опубликовало «Статистический бюллетень национального экономического и социального развития КНР в 2024 году», в котором есть данные о выработке электроэнергии. Согласно им, страна впервые в истории выработала более 10 триллионов киловатт-часов по итогам прошлого года и заняла по этому показателю первое место в мире.

Сообщество
# Китай
# технологии
# энергетика
Китайская ТЭС / © Dergenaue
Китайская ТЭС / © Dergenaue

По данным бюро, на долю теплоэлектростанций (ТЭС) пришлась выработка 63,19% всей электроэнергии Китая, на втором месте (32,34%) — возобновляемая энергия (солнечные, ветровые и гидроэлектростанции), тогда как доля атомной энергии составила всего 4,47%. 

Отметим, что КНР единственная в мире вводит в эксплуатацию атомные реакторы каждый год.


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Палеонтология
# Германия
# древние виды
# кожа
# плезиозавр
# плезиозавры
# чешуя
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