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Китай стал первой страной, выработавшей больше 10 триллионов киловатт-часов за год

Национальное бюро статистики Китая опубликовало «Статистический бюллетень национального экономического и социального развития КНР в 2024 году», в котором есть данные о выработке электроэнергии. Согласно им, страна впервые в истории выработала более 10 триллионов киловатт-часов по итогам прошлого года и заняла по этому показателю первое место в мире.

Китайская ТЭС / © Dergenaue

По данным бюро, на долю теплоэлектростанций (ТЭС) пришлась выработка 63,19% всей электроэнергии Китая, на втором месте (32,34%) — возобновляемая энергия (солнечные, ветровые и гидроэлектростанции), тогда как доля атомной энергии составила всего 4,47%.

Отметим, что КНР единственная в мире вводит в эксплуатацию атомные реакторы каждый год.



