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Археологи обнаружили самый древний участок Великой Китайской стены, которому почти 3000 лет

Китайские историки и археологи обнаружили самый старый из известных участков Великой Китайской стены: его строительство началось на 300 лет раньше, чем считалось.

Раскопки самого старого из известных участков Великой Китайской стены / © Jinan Daily

Сотрудники Института культурных реликвий и археологии провинции Шаньдун во время раскопок в районе Чанцин города Цзинань на востоке КНР обнаружили фрагменты Великой стены, построенной из утрамбованной земли, камня, дерева и других материалов.

С помощью радиоуглеродного анализа и оптически стимулированной люминесценции обнаруженных артефактов археологи определили, что фрагменты стены относятся к поздней эпохе династии Западная Чжоу (770-е годы до нашей эры), а не к началу периода Сражающихся царств (475-221 году до нашей эры). Это отодвигает сроки строительства Великой Китайской стены как минимум на 300 лет.