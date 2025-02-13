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Самолеты Airbus могут оборудовать двухъярусными пассажирскими сиденьями

Корпорация Airbus изучает возможности оснащения своих авиалайнеров двухъярусными пассажирскими сиденьями, которые решат проблему тесноты в салоне экономкласса.

Концепт двухъярусной рассадки пассажиров в салоне авиалайнера / © Chaise Longue

Несколько лет назад концепт двухъярусной рассадки пассажиров предложил авиационный стартап Chaise Longue, на идеи которого сейчас обратили внимание инженеры Airbus.

Концепт двухъярусной рассадки пассажиров в салоне авиалайнера / © Chaise Longue

По мнению дизайнера и генерального директора Chaise Longue Алехандро Нуньеса Висенте, благодаря «плацкартной» рассадке пассажиры нижнего яруса смогут полностью вытянуть ноги, а пассажиры верхнего — максимально откинуть спинку кресла.

Однако пользователи Сети посчитали новый концепт циничной уловкой, цель которой — втиснуть в салон как можно больше пассажиров.



