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Восстановлен облик «человека-дракона», жившего 150 тысяч лет назад

Палеохудожник Джон Гурче использовал пластиковую копию окаменелого черепа архаичного вида человека из рода Люди — Homo longi (также известного как «человек-дракон»), чтобы воссоздать облик гоминида, который умер примерно 150 000 лет назад.

Реконструкция Homo longi / © John Gurche / National Geographic

Сегодня ученые рассматривают «человека-дракона» как боковую ветвь развития разумных приматов, существовавшую наряду с Homo sapiens, неандертальцами и денисовцами.

Реконструкция Homo longi / © John Gurche / National Geographic

Череп «человека-дракона» в 1933 году обнаружил китайский рабочий в Харбине. Хотя по размеру он похож на череп современного человека, у него более широкие скулы и выступающие надбровные дуги. Китаец спрятал окаменелость в колодце, где она пролежала до XXI века, пока череп вновь не всплыл в 2018 году.

Сегодня эта окаменелость известна как харбинский череп.

© John Gurche / National Geographic

Джон Гурче оценил черты лица древнего гоминида на основе соотношения размеров глаз и глазниц, а также измерив аспекты структуры костей черепа, чтобы определить форму и размер носа. Затем Гурче наложил мышцы и кожу на лицо, следуя отметкам на черепе, и таким образом представил облик «человека-дракона».