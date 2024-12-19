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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
11 минут назад
Рейтинг: +317
Посты: 537

Объявлены победители конкурса «Фотограф птиц 2024 года» Международного общества фотографов дикой природы

Фотография разъяренного попугая, атакующего варана, заняла первое место в конкурсе «Фотограф птиц 2024 года» Международного общества фотографов дикой природы (Society of the International Nature and Wildlife Photographers, SINWP). 

Сообщество
# орнитология
# птицы
# фотографии
Снимок абсолютного победителя конкурса: попугай атакует варана в индийском штате Раджастхан / © Hira Punjabi
Снимок абсолютного победителя конкурса: попугай атакует варана в индийском штате Раджастхан / © Hira Punjabi

Конкурс проводят с целью собрать деньги для Королевского общества защиты птиц (RSPB) — благотворительной организации, базирующейся в Великобритании и занимающейся сохранением птиц и других диких видов животных.

Снимок, занявший второе место: портрет шотландской куропатки / © Thomas McDonnell
Снимок, занявший второе место: портрет шотландской куропатки / © Thomas McDonnell
Снимок, занявший третье место: бородатая неясыть в Финляндии / © Maggie Bullock
Снимок, занявший третье место: бородатая неясыть в Финляндии / © Maggie Bullock
Финалист конкурса: портрет олуши / © Ann Jeffray
Финалист конкурса: портрет олуши / © Ann Jeffray
Финалист конкурса: бородач в полете / © Arne Bivrin
Финалист конкурса: бородач в полете / © Arne Bivrin
Финалист конкурса: «опытный рыболов» / © Beth Walker
Финалист конкурса: «опытный рыболов» / © Beth Walker
Финалист конкурса: портрет тупика / © Beverley Thain
Финалист конкурса: портрет тупика / © Beverley Thain
Финалист конкурс: занятой щегол / © Gianpiero Ferrari
Финалист конкурс: занятой щегол / © Gianpiero Ferrari
Финалист конкурса: склонившийся над водой тукан / © Hira Punjabi
Финалист конкурса: склонившийся над водой тукан / © Hira Punjabi
Финалист конкурса: «взрыв по-голливудски» / © Luisa Lynch 
Финалист конкурса: «взрыв по-голливудски» / © Luisa Lynch 
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Космонавтика
# NASA
# Артемида
# астронавты
# высадка на Луну
# космос
# лунная база
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