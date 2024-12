Объявлены победители конкурса «Фотограф птиц 2024 года» Международного общества фотографов дикой природы

Фотография разъяренного попугая, атакующего варана, заняла первое место в конкурсе «Фотограф птиц 2024 года» Международного общества фотографов дикой природы (Society of the International Nature and Wildlife Photographers, SINWP).