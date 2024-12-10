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Пентагон приостановил эксплуатацию всех конвертопланов V-22 Osprey

Конвертоплан CV-22 Osprey / © U.S. Air Force

Полеты конвертопланов приостановлены после инцидента с CV-22, который эксплуатируют Силы специальных операций (AFSOC) на авиабазе Кэннон в штате Нью-Мексико. Во время полета экипаж CV-22 был вынужден совершить аварийную посадку из-за «материального отказа». В этот раз никто не пострадал, однако за последние два года произошло четыре катастрофы с участием конвертопланов V-22, в которых погибли более 20 американских военнослужащих.

На сегодня произведено свыше 400 конвертопланов V-22 Osprey, большая часть стоит на вооружении Морской пехоты США. С момента первого полета V-22 в 1989 году зафиксировано множество серьезных авиационных происшествий, в том числе со смертельным исходом, поэтому опасения Пентагона после очередного инцидента с CV-22 небеспочвенны.