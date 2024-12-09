Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Астрономы получили изображение якутского астероида до его падения на Землю

Несколько обсерваторий в Китае получили снимки астероида C0WEPC5, который вечером 3 декабря разрушился в небе между городами Олекминск и Ленск в Якутии.

Коллаж с изображением 2,4-метрового телескоп Лицзян (слева) и якутского астероида (справа) / © Yunnan Observatories / Chinese Academy of Sciences

Телескопы обсерватории Purple Mountain (PMO) Китайской академии наук, обсерватории Ленху в северо-западной провинции Цинхай и обсерватории Синмин в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР получили изображения астероида, который достигал примерно метра в диаметре.

Астрономы открыли это небесное тело незадолго до его входа в атмосферу Земли и точно рассчитали место падения, что ознаменовало 11-е успешное раннее предупреждение о столкновении астероида с Землей.