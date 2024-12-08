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В космос доставили спутники для создания искусственных затмений

Индийская ракета-носитель PSLV–XL 5 декабря успешно вывела на орбиту пару европейских спутников миссии Proba-3. Они предназначены для изучения солнечной короны — самого разреженного и горячего слоя атмосферы нашей звезды, чья температура составляет миллионы градусов.

Спутники миссии Proba-3 изучают солнечную корону / © ESA

Чтобы справиться с этой задачей, инженеры Европейского космического агентства (ESA) построили два аппарата. Один из них сыграет роль искусственной Луны для другого.

Сейчас аппараты находятся на высокой эллиптической орбите, перигей которой составляет 600 километров, а апогей — 60 000 километров.

В ближайшие недели спутники будет оставаться прикрепленными друг к другу, пока инженеры не завершат проверку работы всех их систем. Затем, в начале 2025 года, произойдет разделение аппаратов: разойдутся на расстояние 144 метров (их положение друг относительно друга будет контролироваться с точностью до миллиметров).

Если все пройдет по плану, наблюдения солнечной короны начнутся примерно в апреле 2025 года. Первый аппарат закроет Солнце для другого, что даст тому возможность наблюдать внутренние слои солнечной короны.