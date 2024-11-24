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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
5 минут назад
Рейтинг: +599
Посты: 1405

Maxar Technologies показала новые возможности своих спутников

Американская компания Maxar Intelligence опубликовала первые изображения, полученные с помощью третьего и четвертого новейших спутников созвездия WorldView Legion. Эти аппараты способны делать снимки небольших объектов и особенностей поверхности Земли с высоким разрешением.

Сообщество
# Maxar Technologies
# космос
# спутники
Небоскреб в ОАЭ / © Maxar Technologies
Небоскреб в ОАЭ / © Maxar Technologies

Третий и четвертый спутники WorldView Legion компании Maxar стали первыми, которые разместились на орбите со средним наклонением в 45°. Это позволило получать изображения «от рассвета до заката» и наблюдать регионы, где проживает примерно 90% населения мира.

Пассажирский лайнер на Гавайях / © Maxar Technologies
Пассажирский лайнер на Гавайях / © Maxar Technologies
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# аксионы
# моделирование
# нейтрино
# нейтронные звезды
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# Стандартная модель
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Медицина
# боль
# волосы
# врачи
# детектив
# медики
# синдром Рапунцель
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Cyber Man
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alexey al
1 день назад
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