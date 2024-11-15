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Пять сверхвысоких небоскребов, которые построят в ближайшее десятилетие
За последний год появилось сразу несколько сообщений о готовых проектах или начале строительства колоссальных небоскребов, которые должны изменить расстановку в рейтинге самых высоких зданий мира. Рассмотрим пять самых интересных концептов.
О намерении построить самое высокое здание в мире заявили в Кувейте, где планируется возвести небоскреб «Бурдж Мубарак аль-Кабир» высотой 1001 метр.
Здание будет представлять смесь жилых, гостиничных и офисных помещений и сможет вместить 7000 человек. Ожидается, что его строительство завершится в 2035 году.
В прошлом месяце компания Jeddah Economic Company (JEC) из Саудовской Аравии решила возобновить реализацию амбициозного проекта по строительству небоскреба Jeddah Tower, высота которого составит один километр. Башню планируют возвести к 2028 году.
Россия тоже не отстает от мировых тенденций: в Санкт-Петербурге, на берегу Финского залива, началась подготовка территории для строительства небоскреба «Лахта Центр — 2», высота которого составит 703 метра. Его строительство планируют завершить до 2031 года.
В Китае планируют построить башню Шэньчжэнь высотой 642 метра, которая станет вратами одноименного города и самым высоким зданием в Поднебесной.
Внутри разместятся коммерческие, общественные, офисные, гостиничные и жилые помещения. Окончание строительство намечено на 2030 год.
Проектируемая башня Nexus высотой 595 метров, которая тоже появится в Шэньчжэне, и сможет похвастаться уникальной для небоскреба формой. Согласно концепту, архитекторы забыли о классической линейной модели и вместо нее планируют собрать здание из трех сегментов разной высоты.
По словам авторов проекта, такое расположение обеспечит больше естественного освещения и лучшую вентиляцию. Небоскреб Nexus могут построить к началу следующего десятилетия.
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