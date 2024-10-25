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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
1 час назад
Рейтинг: +597
Посты: 1375

В Саудовской Аравии показали, как будут строить самое высокое здание в мире

В социальной сети Х опубликовали видео о строительстве самого высокого небоскреба в мире Jeddah Tower. Его возводят близ города Джидда в Саудовской Аравии.

Сообщество
# строительство
# технологии
Модель строительства Jeddah Tower / © Freeform 3D / SBG
Модель строительства Jeddah Tower / © Freeform 3D / SBG

Модель иллюстрирует, как будет выглядеть стройка в каждый момент времени.

Рост конструкций начнется только в марте следующего года. В августе башня достигнет 100-го этажа, а в октябре 2026-го будет готова круглая смотровая площадка на высоте 160-го этажа.

Строительство небоскреба завершится в марте 2028 года.

© Freeform 3D / SBG
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Геология
# CO2
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# генетика
# Дзёмон
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Начальную скорость квантовой запутанности измерили в аттосекундахНачальную скорость квантовой запутанности измерили в аттосекундах

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Nazirbek Jurabekov
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