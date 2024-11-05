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Китай впервые покажет новейший малозаметный истребитель J-35A
Военно-воздушные силы Китая официально представят новейший палубный истребитель пятого поколения J-35A на авиасалоне Air Show China 2024. Он пройдет с 12 по 17 ноября в городе Чжухай.
Когда этот самолет введут в эксплуатацию, Китай станет второй страной после США, имеющей два типа истребителей-невидимок.
Первый китайский истребитель-невидимка J-20 поступил на вооружение в 2017 году.
Пока не ясно, когда J-35A примут на вооружение. Кроме того, дефицит данных об истребителе, опубликованных на сегодня, затрудняет его сравнение с другими истребителями-невидимками, включая американские F-22 и F-35.
Вообще, разработка китайских истребителей-невидимок на протяжении многих лет сопровождалась обвинениями в краже важнейших технологий у США. Власти Китая решительно опровергали эти утверждения. Однако, если взглянуть на фотографию J-35A и сравнить ее со снимком американского истребителя пятого поколения F-35A Lightning II, можно обнаружить немалое сходство.
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