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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
5 минут назад
Рейтинг: +597
Посты: 1380

Саудовская Аравия завершила первую из своих мегастроек

Агентство развития территории Neom, цель которого — превратить Саудовскую Аравию в страну XXI века, отчиталось об окончании строительства курорта на острове Синдал. Он стал первым мегапроектом, созданным под эгидой Neom, и дал возможность сравнить рендеры с тем, что получилось в реальности.

Сообщество
# NEOM
# Саудовская Аравия
# строительство
# технологии
Остров Синдал по завершении строительства курорта / © Neom
Остров Синдал по завершении строительства курорта / © Neom

Некогда пустынный остров Синдал в Красном море площадью примерно 840 тысяч квадратных метров превратился в роскошный курорт с гостиницами, гольф-клубом и большой пристанью для суперъяхт.

Остров Синдал в Красном море до и после строительства курорта / © Neom
Остров Синдал в Красном море до и после строительства курорта / © Neom

Предполагается, что к 2028 году Синдал будет принимать 2400 посетителей в день.

Это первый из 10 регионов, построенных в рамках программы Neom, куда входит и горизонтальный мегаполис «Зеркальная линия» (The Line).

Рендер курорта Синдал / © Neom
Рендер курорта Синдал / © Neom
Рендер курорта Синдал / © Neom
Рендер курорта Синдал / © Neom
Остров Синдал по завершении строительства курорта / © Neom
Остров Синдал по завершении строительства курорта / © Neom
Остров Синдал по завершении строительства курорта / © Neom
Остров Синдал по завершении строительства курорта / © Neom
Остров Синдал по завершении строительства курорта / © Neom
Остров Синдал по завершении строительства курорта / © Neom
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# 3D-печать
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