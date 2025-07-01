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В Китае заметили прототип неизвестного экраноплана

На новом снимке одной из верфей, опубликованном в китайских социальных сетях, пользователи обнаружили прототип экраноплана. Его название, обозначение и производитель пока не известны.

Прототип китайского экраноплана / © Weibo

По данным издания Naval News, это вполне может быть прототип экраноплана, прозванный «Бохайским монстром» (по аналогии с советским «Каспийским монстром»), способный летать в нескольких метрах над поверхностью воды.

Возможное изображение китайского экраноплана / © Weibo

Аппарат имеет «Т»-образную конфигурацию с хвостовым оперением с двумя вертикальными стабилизаторами. Такая конфигурация не встречается на обычных самолетах, но использовалась на нескольких экранопланах, в том числе в Китае. Похоже, что у аппарата сравнительно короткий размах крыльев и большой хвост, типичный для экранопланов. Аппарат оснащен четырьмя реактивными двигателями на крыльях.