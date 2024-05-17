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5 часов назад
Игорь Байдов
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В Британии разрабатывают новое «энергетическое оружие», стоимость выстрела которого обойдется в считаные центы

4.3

Не успели утихнуть разговоры об испытании нового британского лазерного оружия, как правительство этой страны выпустило очередной пресс-релиз, в котором рассказало о работе над еще одной установкой против беспилотников. Эксперты считают, что это оружие — альтернатива дорогостоящим ракетам. Стоимость выстрела из него составит чуть больше 10 центов.

Оружие и техника
# оружие направленной энергии
# энергетическое оружие
энергетическое оружие
Радиочастотное энергетическое оружие направленной энергии / © MoD Crown Copyright, PA Media

Современные зенитные ракеты эффективны против ряда воздушных целей, но с ними связаны несколько проблем. Ракетные комплексы после расхода комплекта боеприпасов необходимо перезаряжать, на что уходит время, особенно драгоценное в условиях войны. Ракеты стоят очень дорого: цена одной штуки иногда достигает нескольких миллионов долларов. Дорогостоящие ракеты зачастую приходится тратить на сбивание маленьких и дешевых беспилотников-камикадзе, стоимость которых обычно не превышает нескольких десятков тысяч долларов, что экономически невыгодно.  

В последнее время военные ведомства некоторых стран разрабатывают альтернативу таким боеприпасам — оружие направленной энергии (Directed-energy weapon, DEW). Это оружие основано на совершенно новых физических принципах: оно уничтожает цели за счет прямой передачи энергии — без применения проводников, кинетических поражающих элементов. DEW обладает рядом преимуществ: «снаряд» из такой установки летит со скоростью света или близкой к ней (в зависимости от вида DEW), то есть гораздо быстрее, чем ракета.

Кроме того, подобного рода оружие может поражать несколько целей с минимальными паузами. Поскольку DEW использует энергию, а не ракеты, оно потенциально может «стрелять» бесконечное количество раз, пока сохраняется энергия.

Одна из немногих стран, которая старается оснастить свою армию DEW, — Великобритания. В марте 2024 года военное ведомство королевства уже испытало лазерное оружие DragonFire мощностью 50 киловатт, предназначенное для борьбы с беспилотниками.

Система обладает точностью, позволяющей поразить монету номиналом один фунт стерлингов с расстояния в километр. По данным Минобороны, за 10 секунд работы DragonFire расходует столько же энергии, сколько обычный бытовой обогреватель в течение часа. Что касается стоимости одного «выстрела», то она составляет менее 10 фунтов стерлингов (почти 13 долларов США).

Теперь британское правительство рассказало о работе над еще одним «убийцей дронов» — радиочастотном энергетическом оружии направленной энергии (The Radio Frequency Directed Energy Weapon), «выстрел» из которого обойдется гораздо дешевле, чем из DragonFire, всего в 13 центов.

В этом типе оружия направленной энергии применяются радиоволны, которые смогут выводить из строя вражеские беспилотники, повреждая их критически важные электронные компоненты. Система может использовать мобильный источник питания для создания радиочастотных импульсов, которые «сводятся» в один «боевой» луч.

оружие
Британское радиочастотное энергетическое оружие можно будет использовать на суше, в воздухе и на море, то есть устанавливать практически на любую платформу: от военного корабля до кузова грузовика / © MoD Crown Copyright, PA Media

Согласно пресс-релизу, британским радиочастотным энергетическим оружием сможет управлять один человек, оно будет обнаруживать, отслеживать и поражать цели на расстоянии до километра (в будущем это расстояние планируют увеличить). Его можно будет использовать на суше, в воздухе и на море, то есть устанавливать практически на любую платформу: от военного корабля до кузова грузовика.

«Это революционная система, которая даст решающее преимущество вооруженным силам на поле боя, а также поможет сохранить жизни людей и предотвратить смертельные угрозы», — пояснил Пол Холлинсхед, глава оборонного предприятия Defence Science and Technology Laboratory, участвующего в разработке оружия. 

Первые испытания нового оружия пройдут летом с участием британских солдат. Радиочастотная установка должна заменить традиционные системы ПВО и работать еще эффективнее, чем лазеры.

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Оружие и техника
# оружие направленной энергии
# энергетическое оружие
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Комментарии

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3 Комментария

Max Savushkin
Max Savushkin
6 минут назад
-
0
+
Как посчитать стоимость выстрела? Очевидно же, что чем больше выстрелов сделает установка за время службы, тем дешевле будет каждый из них. Так вот как предсказать, на какое количество выстрелов "размажется" стоимость самой установки? Считать только "расходники" - это манипуляция сознанием. Установка - тоже расходник. Этим можно пренебречь в ситуации с ЗРК, где стоимость ракеты сравнима со стоимостью всей установки, как минимум, не отличаясь от неё на порядки. В этом случае - так не выйдет
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0
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Илья Дзен
Илья Дзен
2 часа назад
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0
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ФАБы тоже будет отбивать?)
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0
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Дмитрий Kuрueнко
Дмитрий Kuрueнко
4 часа назад
-
1
+
"«выстрел» из которого обойдется гораздо дешевле, чем из DragonFire, всего в 13 центов." То есть мощность излучения в районе 1 кВт. Я так понимаю, что бы это как то работало, такую мощность нужно сконцентрировать на антенне беспилотника и именно на той частоте на какую она рассчитана. «Это революционная система, которая даст решающее преимущество вооруженным силам на поле боя" Пафос преждевременный учитывая что уже буквально все тестят полуавтономные дроны с ИИ, а если на антенну поставить защиту, то эта установка станет обычной, но очень дорогой РЭБПусть лучше лазер свой доведут до ума.
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Дмитрий Kuрueнко
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