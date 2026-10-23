35

Ученый выявил признаки корпоративного психопата у руководителя мятежа на «Батавии» в XVII веке

❋ 3.7

Стремление установить единоличный контроль над коллективом, манипулирование людьми и запугивание подчиненных — характерные черты токсичных начальников. Но, как показал автор нового исследования, люди с таким поведением встречались еще сотни лет назад. Он изучил действия голландского торгового служащего Иеронимуса Корнелиса, ставшего руководителем группы мятежников после кораблекрушения «Батавии», и обнаружил у него все 10 признаков корпоративной психопатии. Этот исторический случай показал, что методы удержания власти, характерные для современных деструктивных руководителей, проявлялись уже на раннем этапе развития акционерного капитализма.

Психология
# австралия
# кораблекрушение
# психопат
# психопатия
# торговля
# управление
мятеж
Мятеж, возглавляемый Иеронимусом Корнелисом, в представлении художника / © State Library of New South Wales, Wikimedia, Pelsaert, Vliet, J.

В XVII веке международная торговля все сильнее меняла экономику Европы. В 1602 году шесть голландских торговых компаний объединились в Голландскую Ост-Индскую компанию, которая получила монополию на морскую торговлю с Азией и стала одной из первых в мире, кому удалось привлечь капитал через продажу акций. В том же году в Амстердаме стали торговать этими ценными бумагами, что положило начало истории местного фондового рынка. 

Развитие торговли открыло новые возможности для обогащения, но одновременно обостряло борьбу за деньги, влияние и положение внутри компаний. Сегодня стремление единолично контролировать коллектив, манипулировать подчиненными и управлять ими с помощью страха относят к признакам токсичного руководства. Но могли ли подобные методы существовать уже на заре капитализма?

Именно этим вопросом задался британский исследователь Клайв Бодди (Clive Boddy) из Университета Англия Раскин. Он обратился к истории корабля «Батавия», потерпевшего крушение 4 июня 1629 года у западного побережья Австралии. Более 200 выживших оказались на островах архипелага Хаутман-Аброхос у западного побережья Австралии. Большинство людей доставили на остров Бикон, который позднее стали называть кладбищем «Батавии». 

Командующий экспедицией Франсиско Пельсарт, капитан Ариан Якобс и другие члены экипажа отправились за помощью на шлюпке. Среди оставшихся был Иеронимус Корнелис, младший торговый служащий Ост-Индской компании, который после отъезда капитана стал старшим. Вскоре он взял под контроль группу людей и установил на островах собственные порядки. 

Оказавшись во главе выживших, Корнелис заменил членов временного совета, помогающего управлять людьми на острове, сообщниками. От них он потребовал личных клятв и верности. Потенциальных противников устранял: либо убивал, либо отправлял на другие острова архипелага. Таким образом он разобщил людей и постепенно установил режим страха. 

По разным оценкам, под управлением Корнелиса мятежники убили от 96 до 125 человек: мужчин, женщин и детей. Корабль перевозил не только моряков, солдат и торговых служащих, но и гражданских — в том числе жен и детей сотрудников Голландской Ост-Индской компании, которые направлялись в голландские колонии в Азии. Всего на борту находилось примерно 340 человек. 

Корнелис оправдывал убийства нехваткой продовольствия и воды. Он убеждал сообщников, что сокращение числа людей позволит сохранить запасы. Но насилие решало и другую задачу: помогало Корнелису устранять потенциальных соперников и подавлять сопротивление. 

Бодди не только оценил поведение торговца, но и попытался выяснить, может ли стремление установить единоличный контроль над коллективом, характерное для деструктивных руководителей, сохраняться на протяжении столетий, несмотря на изменения организаций и общественных институтов? Специалист считает, что нашел подтверждение этому предположению. 

Сперва он реконструировал события 1629 года, чтобы восстановить их последовательность. Для этого воспользовался книгой британского историка Майка Дэша Batavia’s Graveyard («Кладбище Батавии», 2003), журналом Франсиско Пельсарта — старшего торгового служащего и руководителя экспедиции, а также письмами и записями священника Гейсберта Бастиансзона, пережившего кораблекрушение, показаниями выживших и материалами расследования, публикациями об истории кораблекрушения и его последствиях.

Исследователь проанализировал, как именно Корнелис управлял группой выживших, а затем сопоставил его поступки с 10 признаками корпоративной психопатии — понятие, которым описывают поведение руководителей или сотрудников компаний, проявляющих психопатические черты и использующих их для достижения профессиональных целей. 

Согласно подходу Бодди, чтобы отнести человека к категории выраженной психопатии, необходимо выявить не менее восьми из 10 признаков. Корнелису автор исследователь приписал все 10. Среди них — обаяние и кажущийся интеллект, лживость и неискренность, эгоцентризм, склонность к манипуляции и обману, рациональное поведение, невосприимчивость к чувствам других, безответственность. 

Бодди назвал Корнелиса первым задокументированным примером корпоративного психопата. Это мнение основано на оценке поведения мятежника с помощью психологического анализа современных деструктивных руководителей. Однако такая ретроспективная оценка не равнозначна клиническому диагнозу.

История «Батавии» сохранила и другой пример поведения в условиях катастрофы. На соседнем острове группой выживших руководил солдат Виббе Хейс. Он организовал поиски воды и пищи, благодаря чему люди Хейса обнаружили два природных источника пресной воды. Также они добывали яйца морских птиц, ловили рыбу, охотились на валлаби и тюленей. Эти запасы помогли им выжить в изоляции.

Бодди использовал историю этих людей, чтобы показать разницу между двумя стилями руководства. Пока одни выжившие страдали от насилия и борьбы за власть, другие сумели объединиться, наладить совместную работу и найти необходимые для жизни ресурсы. Исследователь видит в этой истории наглядное различие между разрушительным и кооперативным стилями руководства. Правда, речь идет об одном историческом примере, а не о контролируемом эксперименте: внешние условия, в которых находились две группы, могли отличаться.

Научная работа опубликована в Asian Journal of Business Ethics.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Игорь Байдов
Игорь Байдов
670 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
Показать больше
Психология
# австралия
# кораблекрушение
# психопат
# психопатия
# торговля
# управление
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
23 Окт
1200
Цена открытий: темные страницы истории кардиологии
Medio Modo
Москва
Лекция
23 Окт
Бесплатно
Космические телескопы завтрашнего дня
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
24 Окт
600
Какими бывают расстояния в расширяющейся вселенной?
ВСмысле
Онлайн
Лекция
24 Окт
1400
Как растения создали тебя и твой мир
Medio Modo
Москва
Лекция
24 Окт
Бесплатно
Космические профессии: сменный руководитель группы связи с экипажем
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
24 Окт
1000
Жизнь в сообществах: формула счастья
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
24 Окт
1200
Кишечник и мозг: влияние еды и микробиоты на память, мышление, настроение
Medio Modo
Москва
Лекция
24 Окт
Бесплатно
Съемка Земли из космоса как инструмент управления природными ресурсами
Лекторий юного географа
Москва
Лекция
24 Окт
Бесплатно
Зачем нужны пищевые ингредиенты и стоит ли их бояться
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ученые впервые описали «средний» человеческий геном

    23 октября, 15:00

  2. Ученый выявил признаки корпоративного психопата у руководителя мятежа на «Батавии» в XVII веке

    23 октября, 14:42

  3. Геологи нашли способ удешевить поиск газа с помощью «торнадо»

    23 октября, 14:29

  4. Сложность расшифровки манускрипта Войнича объяснили перепутанными страницами

    23 октября, 13:02
Выбор редакции

Tesla создала летающий автомобиль: есть ли у него перспективы? А у самой компании?

20 октября, 08:54

Последние комментарии

Дмитрий Kuрueнко
8 минут назад
Оно, вроде как, давно было известно. Вот что в википедии писано: "Спутанность в нумерации страниц (которая, видимо, была произведена значительно

Сложность расшифровки манускрипта Войнича объяснили перепутанными страницами

Andrew Bolshakov
22 минуты назад
В жаркую погоду лучше всего спать голым. А то при перегреве яичек может нарушиться сперматогенез, и хорошо, если нарушение будет преходящим.

Жару в подростковом возрасте связали с проблемной эякуляцией в будущем

Иван Колупаев
28 минут назад
Александр, публикация статистики по демографии, с недавних пор в России приостановлена, но это ни о чем не говорит конечно 😏 Что до трактовки

Рейтинг: крупнейшие экономики мира в 2026 году

Коллектор Спама
29 минут назад
Смотрят через призму генетики, я думаю просто в детстве когда мозг развивался - что-то случилось и произошла поломка, неправильное подкрепление

Гомосексуальность обусловлена природой

Autotrade222
2 часа назад
Sam, Китай как держатель госдолга США, разумеется получает причитающиеся ему деньги по процентам.

Рейтинг стран с крупнейшими долгами перед Китаем

Дмитрий Нетсев
3 часа назад
Пересмотрели прогноз... А в какую сторону?

Самые быстрорастущие экономики мира

Алесь Цагельскi
4 часа назад
В Беларуси, один деятель раньше называл это "китайскими инвестициями". Сейчас уже не называет. Просто "партнёры". И в разы меньше стало появляться

Рейтинг стран с крупнейшими долгами перед Китаем

Ленивый Лаобан
4 часа назад
Гаврилов, ты зачем все комменты потёр? 🤔

В Китае назвали три условия для постоянного присутствия людей на Марсе

Дмитрий Караваев
4 часа назад
Точность места доставки это проблема. +/- десятки километров это не есть то что нужно. Капсулу придётся оснащать планером это усложнит всю

ВВС США испытали капсулу SpaceX для доставки грузов в любую точку мира

Ленивый Лаобан
4 часа назад
Интересно было бы увидеть, кто и сколько должен России и к примеру пиндосам, для сравнения. А так Китай молодец! 👏 Политика мягкого влияния, лучше

Рейтинг стран с крупнейшими долгами перед Китаем

Александр Березин
4 часа назад
Августо, "Сергей, не надо пересказывать байки из телевизора. Стрижка в рос городах стоит 15-20 евро" Вы не пробовали в Россию съездить? Я вот прожил

Рейтинг: крупнейшие экономики мира в 2026 году

Августо Циммерман
4 часа назад
Сергей, не надо пересказывать байки из телевизора. Стрижка в рос городах стоит 15-20 евро, если это не эконом, а обычный барбершоп. Женские стрижки

Рейтинг: крупнейшие экономики мира в 2026 году

Августо Циммерман
5 часов назад
Пью, согласен полностью. ППС полная шляпа. Продукты, и даже многие услуги СОПОСТАВИМОГО качества и содержания в РФ порой ДОРОЖЕ чем в Европе или

Рейтинг: крупнейшие экономики мира в 2026 году

Александр Березин
5 часов назад
skygoo, ну например больше всех в мире нефти. Или говядины. А еще первых ступеней космических ракет. А еще космических кораблей. А еще авиалайнеров. А

Рейтинг: крупнейшие экономики мира в 2026 году

Александр Березин
5 часов назад
Александр, "Маск совсем недавно летающий авто презентовал. Голимая ИИшка" Вам бы к доктору сходить. Все-таки, нельзя так к своему здоровью

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

Илья Кутаев
5 часов назад
Стоимость литра бензина и дизеля в Нью-Йорке $1.16 и $1.6, в Москве по курсу 80 руб/$ получается примерно $0.9, разница ощутимая. Индекс бигмака примерно в

Рейтинг: крупнейшие экономики мира в 2026 году

Андрей Степанов
5 часов назад
Сергей, у прототипа около тонны на одну спускаемую капсулу, но Старшип может сбросить несколько таких.

ВВС США испытали капсулу SpaceX для доставки грузов в любую точку мира

Сергей Механик
5 часов назад
Хорошая задумка. Интересно, какая грузоподъёмность планируется?

ВВС США испытали капсулу SpaceX для доставки грузов в любую точку мира

Sam Dowson
7 часов назад
Сша с их 683 млрд долга Китаю вообще в инфографику не вошли от чего то.

Рейтинг стран с крупнейшими долгами перед Китаем

bidon batton
7 часов назад
Весь Пакистан походу меньше стОит

Рейтинг стран с крупнейшими долгами перед Китаем

Самые обсуждаемые