Ученый выявил признаки корпоративного психопата у руководителя мятежа на «Батавии» в XVII веке

Стремление установить единоличный контроль над коллективом, манипулирование людьми и запугивание подчиненных — характерные черты токсичных начальников. Но, как показал автор нового исследования, люди с таким поведением встречались еще сотни лет назад. Он изучил действия голландского торгового служащего Иеронимуса Корнелиса, ставшего руководителем группы мятежников после кораблекрушения «Батавии», и обнаружил у него все 10 признаков корпоративной психопатии. Этот исторический случай показал, что методы удержания власти, характерные для современных деструктивных руководителей, проявлялись уже на раннем этапе развития акционерного капитализма.

В XVII веке международная торговля все сильнее меняла экономику Европы. В 1602 году шесть голландских торговых компаний объединились в Голландскую Ост-Индскую компанию, которая получила монополию на морскую торговлю с Азией и стала одной из первых в мире, кому удалось привлечь капитал через продажу акций. В том же году в Амстердаме стали торговать этими ценными бумагами, что положило начало истории местного фондового рынка.

Развитие торговли открыло новые возможности для обогащения, но одновременно обостряло борьбу за деньги, влияние и положение внутри компаний. Сегодня стремление единолично контролировать коллектив, манипулировать подчиненными и управлять ими с помощью страха относят к признакам токсичного руководства. Но могли ли подобные методы существовать уже на заре капитализма?

Именно этим вопросом задался британский исследователь Клайв Бодди (Clive Boddy) из Университета Англия Раскин. Он обратился к истории корабля «Батавия», потерпевшего крушение 4 июня 1629 года у западного побережья Австралии. Более 200 выживших оказались на островах архипелага Хаутман-Аброхос у западного побережья Австралии. Большинство людей доставили на остров Бикон, который позднее стали называть кладбищем «Батавии».

Командующий экспедицией Франсиско Пельсарт, капитан Ариан Якобс и другие члены экипажа отправились за помощью на шлюпке. Среди оставшихся был Иеронимус Корнелис, младший торговый служащий Ост-Индской компании, который после отъезда капитана стал старшим. Вскоре он взял под контроль группу людей и установил на островах собственные порядки.

Оказавшись во главе выживших, Корнелис заменил членов временного совета, помогающего управлять людьми на острове, сообщниками. От них он потребовал личных клятв и верности. Потенциальных противников устранял: либо убивал, либо отправлял на другие острова архипелага. Таким образом он разобщил людей и постепенно установил режим страха.

По разным оценкам, под управлением Корнелиса мятежники убили от 96 до 125 человек: мужчин, женщин и детей. Корабль перевозил не только моряков, солдат и торговых служащих, но и гражданских — в том числе жен и детей сотрудников Голландской Ост-Индской компании, которые направлялись в голландские колонии в Азии. Всего на борту находилось примерно 340 человек.

Корнелис оправдывал убийства нехваткой продовольствия и воды. Он убеждал сообщников, что сокращение числа людей позволит сохранить запасы. Но насилие решало и другую задачу: помогало Корнелису устранять потенциальных соперников и подавлять сопротивление.

Бодди не только оценил поведение торговца, но и попытался выяснить, может ли стремление установить единоличный контроль над коллективом, характерное для деструктивных руководителей, сохраняться на протяжении столетий, несмотря на изменения организаций и общественных институтов? Специалист считает, что нашел подтверждение этому предположению.

Сперва он реконструировал события 1629 года, чтобы восстановить их последовательность. Для этого воспользовался книгой британского историка Майка Дэша Batavia’s Graveyard («Кладбище Батавии», 2003), журналом Франсиско Пельсарта — старшего торгового служащего и руководителя экспедиции, а также письмами и записями священника Гейсберта Бастиансзона, пережившего кораблекрушение, показаниями выживших и материалами расследования, публикациями об истории кораблекрушения и его последствиях.

Исследователь проанализировал, как именно Корнелис управлял группой выживших, а затем сопоставил его поступки с 10 признаками корпоративной психопатии — понятие, которым описывают поведение руководителей или сотрудников компаний, проявляющих психопатические черты и использующих их для достижения профессиональных целей.

Согласно подходу Бодди, чтобы отнести человека к категории выраженной психопатии, необходимо выявить не менее восьми из 10 признаков. Корнелису автор исследователь приписал все 10. Среди них — обаяние и кажущийся интеллект, лживость и неискренность, эгоцентризм, склонность к манипуляции и обману, рациональное поведение, невосприимчивость к чувствам других, безответственность.

Бодди назвал Корнелиса первым задокументированным примером корпоративного психопата. Это мнение основано на оценке поведения мятежника с помощью психологического анализа современных деструктивных руководителей. Однако такая ретроспективная оценка не равнозначна клиническому диагнозу.

История «Батавии» сохранила и другой пример поведения в условиях катастрофы. На соседнем острове группой выживших руководил солдат Виббе Хейс. Он организовал поиски воды и пищи, благодаря чему люди Хейса обнаружили два природных источника пресной воды. Также они добывали яйца морских птиц, ловили рыбу, охотились на валлаби и тюленей. Эти запасы помогли им выжить в изоляции.

Бодди использовал историю этих людей, чтобы показать разницу между двумя стилями руководства. Пока одни выжившие страдали от насилия и борьбы за власть, другие сумели объединиться, наладить совместную работу и найти необходимые для жизни ресурсы. Исследователь видит в этой истории наглядное различие между разрушительным и кооперативным стилями руководства. Правда, речь идет об одном историческом примере, а не о контролируемом эксперименте: внешние условия, в которых находились две группы, могли отличаться.

Научная работа опубликована в Asian Journal of Business Ethics.

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