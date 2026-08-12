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12 августа, 15:30
Татьяна Зайцева
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Кораблекрушение XVII века раскрыло секреты торговых путей Голландской Ост-Индской компании

❋ 5.0

Анализ груза корабля «Батавия» Голландской Ост-Индской компании, затонувшего у берегов западной части Австралии в 1629 году, показал, какие сложные, требующие высокого уровня организации логистические цепочки уже использовались 400 лет назад, на заре глобальной торговли.

История
# Голландия
# кораблекрушение
# песчаник
# стройматериалы
# торговля
# Циркон
Один из песчаниковых блоков с «Батавии» на морском дне
Один из песчаниковых блоков с «Батавии» на морском дне / © Музей Западной Австралии

Голландская Ост-Индская компания (Vereenigde Oostindische Compagnie, сокращенно VOC) — одна из старейших и самых могущественных многонациональных торговых корпораций. VOC была основана Генеральными штатами Нидерландов в 1602 году и просуществовала вплоть до 1798-го, сыграв центральную роль в мировой торговле XVII-XVIII веков.

Обладая монополией на осуществление торговой деятельности в Азии, VOC развивала голландскую колониальную инфраструктуру в Индийском океане и активно торговала с Китаем, Индонезией, Японией, Цейлоном и другими странами региона.

Так, благодаря контролю VOC над торговлей пряностями на Индонезийском архипелаге в Европу поступали огромные богатства. Для защиты своих интересов VOC создала на архипелаге сеть укрепленных торговых постов, административным центром которых служила Батавия (современная Джакарта, Индонезия). Для строительства и поддержания этих отдаленных поселений требовались строительные материалы, которые доставляли на кораблях.

Одним из таких судов был трехмачтовый флагманский галеон «Батавия», спущенный на воду в октябре 1628 года и сразу отправившийся в первое плавание в Батавию. На борту судна находился 341 человек, а трюмы корабля содержали значительный груз, включавший серебряные слитки, монеты, драгоценности,  различные товары, а также строительные материалы — готовые блоки из песчаника и тысячи кирпичей.

«Батавия» потерпела крушение 4 июня 1629 года, напоровшись на риф у западного побережья Австралии. За этим последовали мятеж и массовая резня среди выживших, что закрепило за «Батавией» статус одного из самых печально известных кораблекрушений в морской истории. Обломки корабля нашли в 1963 году, а в начале 1970-х часть сохранившегося корпуса и груза подняли на поверхность.

Авторы нового исследования, опубликованного в издании Journal of Archaeological Science: Reports, решили выяснить происхождение блоков из песчаника, которые перевозила «Батавия», и тем самым прояснить, как четыре столетия назад VOC транспортировала материалы по своей глобальной сети.

Чтобы выявить детали состава породы, которые невозможно было определить с помощью обычных методов визуализации и анализа, команда применила метод U-Pb датирования детритового циркона. Этот геохронологический метод основан на радиоактивном распаде изотопов урана с образованием стабильных изотопов свинца в микроскопических зернах минерала циркона, содержащихся в песчанике. Метод позволяет определить возраст кристаллизации и циркона и получить надежный «отпечаток пальца» места образования камня.

Когда исследователи сравнили образцы, полученные из двух одинаковых блоков песчаника с борта «Батавии», они обнаружили, что их спектры не совпадают. При этом образцы совпали с породой, найденной в современных карьерах: один блок песчаника происходил из карьера Бентхайм, а другой — из карьера Обернкирхен. Оба эти карьера расположены на территории современной Германии и на расстоянии примерно 140 километров друг от друга.

Таким образом, камни, добытые как минимум в двух разных карьерах, объединили в одну партию и отправили через полмира, что свидетельствует о скоординированной, продуманной и хорошо организованной цепочке поставок, существовавшей более 400 лет назад, отметили исследователи.

Полученные результаты также показали всю сложность логистики, стоявшей за мировой экспансией Голландской Ост-Индской компании, включая то, как строительные материалы добывали, консолидировали и транспортировали на огромные расстояния для поддержки колониальной инфраструктуры, пояснил один из авторов исследования, геохимик Энтони Кларк из Университета Кертин (Австралия).

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Татьяна Зайцева
Татьяна Зайцева
137 статей
Автор на протяжении многих лет пишет новости науки для разных сетевых изданий. Сфера интересов - археология, антропология, медицина, биология, палеонтология.
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История
# Голландия
# кораблекрушение
# песчаник
# стройматериалы
# торговля
# Циркон
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Комментарии

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1 Комментарий
Sam Dowson
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