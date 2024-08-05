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4 минуты назад
Полина Меньшова
4

Потенциальных террористов предложили вычислять по постам в социальных сетях

5.2

Идеологический характер сообщений в социальных сетях не всегда связан с дальнейшими террористическими действиями, выяснили ученые из Великобритании. Они проанализировали более 200 тысяч сообщений сторонников ультраправых движений, которые организовывали и не организовывали теракты, и предложили методы, позволяющие вычислять террористов по поведению в интернете.

Психология
# идеология
# социальные сети
# терроризм
# террористы
# экстремизм
Кадр из фильма «Отель Мумбаи: Противостояние»
Кадр из фильма «Отель Мумбаи: Противостояние» / © Thunder Road Pictures

Терроризм — одна из социальных проблем, над методами решения которой работает наука. В академических изданиях неоднократно появлялись статьи, в которых с помощью современных технологий разрабатывались методы предотвращения терактов. В частности, искусственному интеллекту удалось предсказать происшествия такого рода на неделю вперед, основываясь только на открытых данных, а исследователи из США обнаружили, что логика развития экстремистских группировок подчиняется математическому уравнению.

Ученые из Университета Бата в Великобритании обнаружили, что человек с меньшей вероятностью станет террористом, если в социальных сетях обсуждает идеологию, а не практические шаги, необходимые для организации теракта. Статью, которая описывает характерные для будущих преступников особенности поведения онлайн, опубликовал журнал Personality and Social Psychology Bulletin.

Авторы публикации тремя разными методами (качественный контент-анализ, тематическое моделирование, моделирование с помощью машинного обучения) изучили 200 211 сообщений, из которых часть принадлежала 26 человекам, осужденным за связанные с терроризмом преступления, и 48 человекам, которые таких преступлений не совершали и осуждены не были. Ученые составили выборку из постов на ультраправых форумах.

Оказалось, что в онлайн-среде выражение радикальных идеологических взглядов не отличает людей, которые в дальнейшем организуют теракт, от тех, кто на такие действия не пойдет. Более значимыми оказались разговоры о насильственных действиях, различных возможностях и ноу-хау, а также высокий эмоциональный накал, который проявлялся как в использовании языка вражды (например, оскорбительных наименований наподобие «жиды»), так и в графическом оформлении сообщения: пунктуации (в частности, наличии большого количества восклицательных знаков), регистре, объеме текста.

Насчет того, чем объясняется найденная закономерность, у ученых возникло три гипотезы:

1. Разговоры о насильственных действиях могут свидетельствовать о том, что люди используют онлайн-взаимодействие, чтобы приобрести знания и повысить свою готовность к преступлению.

2. Разговоры о насильственных действиях могут свидетельствовать об утечке информации о намерении действовать или о планировании конкретных шагов.

3. Разговоры о насильственных действиях могут быть более распространены в выборке совершивших преступление, поскольку они были больше сосредоточены на действиях, оружии и так далее.

По словам ученых, до конца неясно, какая из точек зрения на самом деле верна. Однако первая согласуется как с результатами контент-анализа, проведенного на первом этапе исследования, так и с выводами предыдущих работ, где говорилось, что 40 из 49 террористов получали необходимую для преступления информацию в интернете.

Так или иначе, данные новой статьи могут помочь эффективнее выявлять потенциальных террористов по их цифровому следу:

«К сожалению, огромный объем экстремистского контента в интернете означает, что выявлять людей, которые с наибольшей вероятностью могут причинить вред, — все равно что искать иголку в стоге сена. Мы точно выявили сигналы риска, чтобы сделать стог сена меньше, а иголку больше, и полученные данные можно использовать, чтобы определить приоритетность мониторинга для небольшого круга людей, которые, по нашему мнению, с большей вероятностью будут действовать», — пояснили ученые.

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Психология
# идеология
# социальные сети
# терроризм
# террористы
# экстремизм
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# красота
# привлекательность
# продолжительность жизни
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