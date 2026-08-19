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19 августа, 11:47
Марк Чернов
2

Финский эксперимент неожиданно показал улучшение работы мозга подростков от экранного времени

❋ 3.0

Восьмилетнее исследование привело к выводу, противоречащему популярным стереотипам о вреде цифровых гаджетов для подрастающего поколения. Большое количество времени, проведенного перед экранами смартфонов, компьютеров или телевизоров в детстве, оказалось напрямую связано с более высокими когнитивными способностями в подростковом возрасте.

Психология
# гаджеты
# когнитивные способности
# мозг
# подростки
# Психология
Активное использование цифровых устройств может влиять на развитие когнитивных способностей подростков
Активное использование цифровых устройств может влиять на развитие когнитивных способностей подростков / © Gilles Lambert

Ученые из Университета Ювяскюля(Финляндия) во время многолетнего наблюдения в рамках долгосрочного исследовательского проекта PANIC, посвященного физической активности и питанию детей, подробно отслеживали ежедневные привычки участников, динамику их интеллектуального развития, образ жизни и уровень нагрузки. Оказалось, что подростки, имевшие наибольшее время за экраном, по мере взросления демонстрировали значительно более высокие результаты в тестах на логическое мышление, рабочую память, скорость обработки информации и способность к решению сложных задач. Статью об этом опубликовали в научном журнале Pediatric Exercise Science.

Автор исследования Петри Яланко (Petri Jalanko) призвал не торопиться с однозначными выводами и подчеркнул: ключевое значение имеет не сам факт использования устройств, а характер цифровой активности. Существует принципиальная разница между пассивным потреблением контента и активным взаимодействием с цифровой средой. В отличие от бессознательного пролистывания лент соцсетей или непрерывного просмотра видеороликов, интерактивные форматы — обучающие платформы, творческие программы, самостоятельный поиск информации, стратегия и логические игры — оказывают мощное стимулирующее воздействие на развитие нервной системы.

По мнению экспертов, современные цифровые инструменты при правильном подходе способствуют формированию гибкого мышления и умению быстро адаптироваться к потоку новых данных. Финские специалисты предложили родителям и педагогам пересмотреть политику жестких временных запретов и сместить фокус с простого подсчета «экранных часов» на качество, смысл и развивающий потенциал того контента, с которым взаимодействует ребенок.

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Марк Чернов
Марк Чернов
101 статей
Новостник, техноэнтузиаст и фанат космоса. На страже вашей осведомленности.
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Психология
# гаджеты
# когнитивные способности
# мозг
# подростки
# Психология
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