  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
19 августа, 12:10
Илья Гриднев
32

Ученый предложил включить парантропов и австралопитеков в род Homo

❋ 4.1

Австралийский биолог предложил радикально переписать эволюционное древо. Смелая теория предполагает объединение австралопитеков, парантропов и людей в единый расширенный род Homo. Слияние всех древних предков в одну группу поможет ученым избавиться от путаницы при классификации новых находок и сделает эволюционное древо более устойчивым.

Антропология
# Homo
# австралопитеки
# парантропы
# эволюция человека
На фото — череп парантропа. Он, как и австралопитек, по мнению автора статьи, должен быть включен в группу видов Homo / © Ian Towle, Monash University

Эволюцию человека традиционно представляли как понятную прямую линию. Ученые делили предков на четкие группы: вот обезьяноподобные австралопитеки, а вот — род людей (Homo), которые выделяются большим мозгом и умением делать сложные орудия труда.

За последние полвека палеонтологи нашли сотни новых окаменелостей и четкие границы стерлись. Оказалось, что некоторые австралопитеки тоже умели пользоваться инструментами, а отдельные виды людей обладали крошечным мозгом. Старые названия перестали отражать реальность и приводят к путанице.

Биолог Иан Тоул решил навести порядок в этой классификации. Результаты его обзора опубликовал журнал American Journal of Biological Anthropology. Автор статьи проанализировал параметры древних находок и современные генетические модели.

Исследователь обратил внимание на современных приматов: разные виды обезьян легко и часто скрещиваются между собой. Тоул предположил, что миллионы лет назад наши предки вели себя так же. Эволюция была похожа не на дерево, а на запутанную сеть.

Поэтому биолог предложил радикальное решение: отказаться от старых названий и просто включить всех прямоходящих приматов последних пяти миллионов лет в единый род Homo.

Ученый опирается на главное правило современной систематики — кладистику. Согласно ему, род должен включать общего предка и всех его потомков без исключения. Нынешняя классификация нарушает это правило: биологи постоянно «выдергивают» отдельные виды в новые группы, оставляя термин «австралопитек» лишь как временную корзину для тех останков, которые не вписываются в строгие рамки.

Тоул подчеркнул, что слияние всех древних гоминид в род Homo создаст единую устойчивую группу. Антропологам больше не придется спорить из-за каждого нового странного черепа, решая, достоин он считаться «человеком» или это все еще «продвинутая обезьяна». Вместо этого они смогут сосредоточиться на изучении, как именно эти виды взаимодействовали между собой.

Биолог прямо указал на уязвимость своей идеи. Расширение рода сотрет информацию об экологических нишах и образе жизни существ. Например, массивные парантропы с мощными челюстями, которые жевали жесткие коренья, окажутся в одном ряду с более грациозными ранними людьми.  Многие антропологи считают анатомические адаптации важнее строгих правил родства и вряд ли согласятся на такую радикальную унификацию.

Однако инициатива Иана Тоула предлагает научному миру взглянуть на историю под другим углом, переосмыслив границы человеческой уникальности. Признание австралопитеков частью рода Homo означает, что сложный ум и развитая культура — не эксклюзивная особенность человека, а общий эволюционный путь, начавшийся гораздо раньше.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Илья Гриднев
Илья Гриднев
198 статей
Автор материалов на стыке разных областей знания — от археологии и палеонтологии до физики и технологий. Интересуется тем, как работает мир, и рассказывает об этом понятно и увлекательно.
Показать больше
Антропология
# Homo
# австралопитеки
# парантропы
# эволюция человека
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
19 Авг
Бесплатно
Что такое геном человека и что такое человек?
Sistema Gallery
Москва
Лекция
19 Авг
Бесплатно
Дамба: комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга
Библиотека Друзей
Санкт-Петербург
Лекция
19 Авг
Бесплатно
Удивительная жизнь легендарного Жак-Ива Кусто: его судьба, изобретения и наследие
Русское географическое общество
Москва
Лекция
20 Авг
Бесплатно
Растения-космонавты
Московский зоопарк
Москва
Лекция
20 Авг
Бесплатно
Как эволюция радиофизики изменила Homo Sapiens
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
20 Авг
Бесплатно
Голоса Севера. Как этнографы изучали и документировали культуры народов Арктики
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
20 Авг
Бесплатно
Пионеры аэрофотосъемки в археологии
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
20 Авг
Бесплатно
Наука всегда кстати: мозг
ИЦАЭ
Санкт-Петербург
Лекция
21 Авг
Бесплатно
Нейроинтерфейсы: киборги уже среди нас
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
17 августа, 12:38
Илья Гриднев

Гигантские крокодилы господствовали в пищевых цепях миоцена в Южной Америке

Палеонтологи проанализировали кости древних копытных, живших в Южной Америке более 10 миллионов лет назад, и обнаружили на них следы укусов гигантских крокодилов. Это первое доказательство, что огромные размеры позволяли крокодилам успешно охотиться даже на тонных травоядных.

Палеонтология
# крокодилы
# миоцен
# окаменелости
# Южная Америка
18 августа, 16:39
Evgenia Vavilova

Физики представили сильные свидетельства существования барионной перемычки

С помощью ускорителей ученые имитируют процессы, происходившие в первые мгновения жизни Вселенной. Так пытаются решить загадки наблюдаемой реальности: почему материи больше, чем антиматерии, состоят ли кварки из других частиц, как сохраняется барионное число. В этот раз анализ столкновений на коллайдере RHIC предоставил сильное свидетельство того, что барионное число переносится не кварками, а глюонной перемычкой внутри протонов.

Физика
# RHIC
# барионная асимметрия
# барионы
# глюоны
# квантовая хромодинамика
# кварки
# ускоритель частиц
# ядерная физика
19 августа, 07:43
Игорь Байдов

Ученые выяснили причину повторных захоронений в одной из древнеегипетских гробниц

Археологи изучили одну из погребальных камер древнеегипетской гробницы и проследили, как менялась организация захоронений от XXV династии до птолемеевского периода. Исследователи пришли к выводу, что кажущийся беспорядок в гробнице на самом деле подчинялся определенной логике.

Археология
# гробницы
# династия Птолемеев
# Древний Египет
# захоронения
# мумии
# фараоны
16 августа, 11:45
Татьяна Зайцева

Ученые выяснили, какое оружие оставляло квадратные отверстия в черепах средневековых воинов

В черепах участников битв эпохи Средневековья часто находят отверстия квадратной формы, о происхождении которых спорят специалисты. Авторы нового исследования пришли к выводу, что такое повреждение — следствие смертельного удара по голове палицей.

Археология
# битва
# братская могила
# оружие
# средневековье
# череп
17 августа, 12:59
Марк Чернов

Ученые опровергли 60-летнюю теорию о том, почему пчелы и муравьи стали «коллективными» видами

Анализ почти 69 тысяч видов насекомых помог опровергнуть главенствующую теорию эволюции, которая полвека объясняла устройство колоний пчел, муравьев и ос. Исследователи выяснили, что общепринятый генетический фактор сам по себе не приводит к разделению труда, а настоящий секрет их коллективного выживания кроется в совсем других биологических чертах.

Биология
# генетика
# коллективное поведение
# муравьи
# насекомые
# осы
# пчелы
# эволюция
17 августа, 06:33
Мария Азарова

У мужчин нашли неожиданную связь между употреблением кофе и тестостероном

У любителей кофе выявили расхождение в уровнях тестостерона: одна форма этого гормона повышалась вместе с количеством выпитого, а другая, напротив, снижалась. Результат оказался особенно интересным на фоне изменений других показателей, связанных с обменом веществ и здоровьем сердца.

Медицина
# висцеральный жир
# гормоны
# здоровье
# кофе
# кофеин
# мужчины
# тестостерон
31 июля, 14:12
Андрей Серегин

Под лесами Амазонии нашли следы цивилизации с миллионами жителей

Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.

Археология
# Амазонка
# америка
# ЛИДАР
# население
# цивилизации
9 августа, 19:34
Марк Чернов

В Армении открыли один из самых больших дата-центров в Европе

Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.

Технологии
# Армения
# вычислительная техника
# дата-центр
# нейросетевые технологии
# суперкомпьютеры
# технологии
19 июля, 20:09
Александр Березин

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?

С точки зрения науки
# бензин
# нпз
# Россия
# экономика
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Биологи нашли способ вернуть забытое воспоминание и исказить его

    19 августа, 12:49

  2. Ученый предложил включить парантропов и австралопитеков в род Homo

    19 августа, 12:10

  3. Финский эксперимент неожиданно показал улучшение работы мозга подростков от экранного времени

    19 августа, 11:47

  4. Бактерии на воле повели себя иначе, чем в лаборатории

    19 августа, 10:50
Выбор редакции

На Луне нашли следы подповерхностных рек с жидкой водой — и это может стать главной угрозой для ее освоения

13 августа, 11:58

Последние комментарии

Антон Касьянов
23 минуты назад
Российским ответом на дрон Анка будет перехватчик дронов Василий Иванович))).

Стелс-дрон ANKA III впервые поднял в воздух два реактивных БПЛА SÜPER ŞİMŞEK

Дмитрий Нетсев
27 минут назад
А как спят остальные киты?

Почему кашалоты спят вертикально?

Михаил Невский
37 минут назад
28 дней вообще то

Карта: сколько дней оплачиваемого отпуска получают работники в разных странах

Андрей Марков
56 минут назад
Какая-то чушь, если честно. Цилиндр 58 километров длиной на 6 километров диаметром это более 1600 кубических километров - это чудовищный объём, в

Представлен проект корабля поколений Chrysalis: как люди могут прожить 400 лет в космосе

Ксюша Тетерина
1 час назад
Почитайте побольше этнографических трудов и увидите, что патриархат был не везде и не всегда, даже у первобытных племен.

Карта: наиболее и наименее благоприятные страны для женщин

Ксюша Тетерина
1 час назад
А подход "если не раб, то мой враг" - это новые российские мужские ценности?

Карта: наиболее и наименее благоприятные страны для женщин

Ксюша Тетерина
1 час назад
Насчёт ресурсов. По статистике зарплаты у мужчин выше. А в остальном, всё зависит от человека. Никто на улице пока к Вам не подходит и не отбирает

Карта: наиболее и наименее благоприятные страны для женщин

Ксюша Тетерина
1 час назад
В той же Дании разрыв между продолжительностью жизни мужчин и женщин не так существеннен, как в России. И Вам бы следовало больше читать и

Карта: наиболее и наименее благоприятные страны для женщин

Ксюша Тетерина
2 часа назад
Иван, мне остаётся только посочувствовать Вам, если какая-то женщина лишила Вас ресурсов, и поэтому Вы обозлились без разбора на всех женщин. А если

Карта: наиболее и наименее благоприятные страны для женщин

Sam Dowson
2 часа назад
"вертикальная поза позволяет кашалотам эффективно восстанавливать силы." - что за безумная теория? В голове взрослого кашалота находится до 10 тонн

Почему кашалоты спят вертикально?

Александр Французов
2 часа назад
полиграф, как будто это что то плохое

Первый российский турбовинтовой двигатель мощностью 1450 лошадиных сил прошел этап макетирования

Александр Французов
2 часа назад
Александр, уже на конвейере во всю.

Первый российский турбовинтовой двигатель мощностью 1450 лошадиных сил прошел этап макетирования

Иван Иванов
3 часа назад
Ксюша, 90% браков в первые 10-15 лет заканчиваются разводом это как раз хороший показатель, того что от женщин нету больше никакой пользы , последние 10

Карта: наиболее и наименее благоприятные страны для женщин

Александр Стоцкий
3 часа назад
Так и думал что она есть)

Физики представили сильные свидетельства существования барионной перемычки

Evgeny Savoysky
3 часа назад
Stepa, по факту меньше, из 28 отпускных надо вычесть обычные выходные дни, как минимум 4, так как один отпуск должен быть не менее 14 дней подряд, да и

Карта: сколько дней оплачиваемого отпуска получают работники в разных странах

Виталий Лллл
3 часа назад
Иван, Дуракам полработы не показывают

Экономисты посчитали, насколько сильно SpaceX перевернула земную космонавтику

Иван Иванов
3 часа назад
Ксюша, "е коррелируются с неблагоприятными условиями для мужчин" Ещё как коррелируются, в рамках одной страны в среднем один уровень жизни и

Карта: наиболее и наименее благоприятные страны для женщин

Evgeny Savoysky
3 часа назад
Виталя, праздничные дни не вычитаются из за, считай, что оплачиваются. Оклад что в январе, что в марте одинаковы, а рабочих дней в январе по пальцам

Карта: сколько дней оплачиваемого отпуска получают работники в разных странах

Александр Стоцкий
3 часа назад
Может собственную планету лучше не засирать? Тогда и лететь никуда не нужно

Представлен проект корабля поколений Chrysalis: как люди могут прожить 400 лет в космосе

Тимур Шодиев
3 часа назад
Тимур, "правильный выбор, правильное описание" для ненавязчивого формирования мнений 😉

Кадры, которые меняют взгляд на жизнь в океане: названы финалисты премии Ocean Photographer of the Year 2026

Самые обсуждаемые