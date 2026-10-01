Принимающие «Оземпик» столкнулись с отслоением ногтей

Отслоение ногтевой пластины у пациентов, принимающих агонисты рецепторов GLP-1, встречается более чем в четыре раза чаще, чем у тех, кто не принимает подобные лекарства. Кроме того, такие люди жалуются на выпадение волос и воспаление кожи головы.

Семаглутид (торговые названия Ozempic и Wegovy) и другие препараты из группы агонистов рецепторов GLP-1 сейчас широко применяют для лечения ожирения и сахарного диабета второго типа. Эти лекарства выпустили на рынок около шести-семи лет назад, так что процесс накопления данных об их долгосрочном воздействии на организм и возникающих побочных эффектах продолжается.

Уже ясно, что, помимо работы по своему прямому назначению — снижению веса и улучшению симптомов диабета второго типа, — агонисты GLP-1 активно влияют на различные органы и системы. Это приводит как к позитивным, так и к негативным последствиям.

Например, исследования показали, что прием этих препаратов связан с улучшением состояния при психических расстройствах и снижением риска сердечно-сосудистых болезней. В то же время есть данные, что длительный прием «Оземпика» и его аналогов связан с повышением риска размягчения костной ткани (остеомаляции) и поражения зрительного нерва.

Результаты нового исследования, представленные на проходящем сейчас в Вене (Австрия) конгрессе Европейской академии дерматологии и венерологии (EADV), впервые указали на до сих пор неизвестный аспект приема агонистов GLP-1 — его влияние на здоровье ногтей.

Международная группа исследователей сравнила информацию о 575 пациентах, принимающих агонисты GLP-1, с данными, касающимися 1329 участников из контрольной группы. Эти люди тоже страдали диабетом второго типа и/или ожирением, но никогда не принимали агонисты GLP-1. В исследовании участвовали жители Франции, США, Бразилии и Мексики.

Выяснилось, что 39% пациентов, принимающих «Оземпик» или его аналоги, столкнулись с отслоением ногтей, причем в контрольной группе этот показатель составил лишь 9%. В целом о наличии хотя бы одного нарушения, касающегося ногтей, сообщили 66% пациентов из «оземпиковой» группы, тогда как в контрольной группе этот показатель составил 53%. Помимо отслоения ногтей, у пациентов, принимавших агонисты GLP-1, значительно чаще наблюдалось изменение цвета ногтевой пластины: с этим столкнулись 46% по сравнению с 17% в контрольной группе.

Повышенная частота проблем с ногтями, по-видимому, не объясняется одним лишь снижением веса. Различия между группой принимающих препараты и контрольной группой оставались статистически значимыми даже при анализе данных только тех участников, которые похудели.

Когда исследователи учли такие факторы, как сопутствующие дерматологические заболевания и дефицит питательных веществ, степень выраженности некоторых выявленных взаимосвязей снизилась. Тем не менее даже после поправки на эти факторы отслоение ногтей и изменение их цвета у пациентов, принимавших препараты GLP-1, встречались примерно в два-три раза чаще.

Кроме проблем с ногтями, у участников из «оземпиковой» группы значительно чаще наблюдались изменения состояния волос и кожи головы. О необычном выпадении волос сообщили 50% пациентов, принимавших агонисты GLP-1 (в контрольной группе — 34%), а уменьшение объема или густоты волос отметили 42% (против 19% в контрольной группе). Проблемы с волосами обычно сопровождались зудом, покраснением и/или шелушением кожи головы.

Но ученые предостерегли от однозначного вывода о том, что именно агонисты рецепторов GLP-1 стали причиной проблем с ногтями, волосами и кожей головы.

«Наши результаты демонстрируют четкую взаимосвязь, но также подчеркивают важный момент: не все изменения, происходящие в процессе лечения агонистами рецепторов GLP-1, обязательно вызваны самим лечением», — отметил один из авторов исследования Шарль Тайиб.

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Татьяна Зайцева 168 статей Автор на протяжении многих лет пишет новости науки для разных сетевых изданий. Сфера интересов - археология, антропология, медицина, биология, палеонтология.