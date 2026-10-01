Каннабис удвоил риск насилия — и для агрессоров, и для жертв

Употребление каннабиса связали с двукратным ростом риска как совершения насилия, так и становления его жертвой. Крупномасштабный анализ данных более чем 265 000 человек показал четкую статистическую закономерность: марихуана существенно повышает вероятность участия в агрессивных конфликтах с обеих сторон.

Масштабный обзор подготовили исследователи из Института психиатрии, психологии и нейронаук Королевского колледжа Лондона (Великобритания). Они объединили данные 63 научных работ со всего мира, чтобы оценить поведение обычных граждан и пациентов, находящихся на лечении в психиатрических клиниках. Ученые трактовали насилие максимально широко — от бытовых ссор и психологического давления до жестких физических нападений. Результаты этого анализа опубликовали в журнале Psychological Medicine.

Итоговые показатели продемонстрировали существенный рост рисков для всех групп населения. В повседневной жизни люди, увлекающиеся каннабисом, примерно в два раза чаще становятся участниками конфликтов по сравнению с теми, кто его не употребляет.

У пациентов психиатрических служб эта разница еще заметнее: потребители марихуаны проявляют насилие в два с половиной раза чаще трезвенников с аналогичными диагнозами. Кроме того, при рассмотрении дел, закончившихся реальным судебным приговором, вероятность получить уголовную судимость за насильственные преступления у принимающих каннабис оказывается выше в три-четыре раза.

Параллельно авторы научной работы выявили не менее тревожную тенденцию — высокую уязвимость самих потребителей. Люди, употребляющие каннабис, примерно в полтора раза чаще сами становятся жертвами насилия, причем у женщин этот риск прослеживается особенно ярко.

Выявленная взаимосвязь статистическая и пока не доказывает, что именно каннабис служит прямой причиной агрессии, подчеркнули исследователи. Часто его прием сочетается с употреблением алкоголя, иных психоактивных веществ и неблагоприятной социальной обстановкой. Тем не менее ученые настаивают: на фоне массовой легализации каннабиса в мире информирование общественности должно включать предупреждения о рисках насилия, а психиатрическим службам следует регулярно проверять пациентов на предмет употребления этого вещества.

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