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Новую игру Кодзимы Death Stranding 2 назвали одной из самых технологичных и красивых

Тестировщики поделились первыми впечатлениями от новой компьютерной игры Death Stranding 2: On the Beach («Выход смерти 2: на берегу») японского геймдизайнера Хидео Кодзимы.

Кадр из игры Death Stranding 2 / © Sony Interactive Entertainment

По мнению экспертов Digital Foundry, которые специализируются на техническом анализе игрового оборудования и программного обеспечения, Death Stranding 2 стала одной из самых красивых, динамичных и увлекательных игр нынешнего поколения.

Кадр из игры Death Stranding 2 / © Sony Interactive Entertainment

Первых игроков поразила качественная графика с реалистичной сменой времени суток, которая происходит с плавными переходами между днем и ночью. Динамические тени, основанные на положении солнца, большое разнообразие погодных эффектов, которые отражаются на костюме героя, например, в виде капель дождя или частиц песка.

Кадр из игры Death Stranding 2 / © Sony Interactive Entertainment

Отдельно игроки отметили сюжет и постановку. Буквально каждые 20 минут происходит что-то важное и неожиданное, поэтому игра не даст пользователю заскучать.

Кадр из игры Death Stranding 2 / © Sony Interactive Entertainment

Death Stranding 2: On the Beach («Выход смерти 2: на берегу») стала сиквелом Death Stranding, рассказывающей о постапокалиптическом будущем на территории бывших США.

Новая игра выйдет 26 июня только на PlayStation 5.

Кадр из игры Death Stranding 2 / © Sony Interactive Entertainment