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Новую игру Кодзимы Death Stranding 2 назвали одной из самых технологичных и красивых
Тестировщики поделились первыми впечатлениями от новой компьютерной игры Death Stranding 2: On the Beach («Выход смерти 2: на берегу») японского геймдизайнера Хидео Кодзимы.
По мнению экспертов Digital Foundry, которые специализируются на техническом анализе игрового оборудования и программного обеспечения, Death Stranding 2 стала одной из самых красивых, динамичных и увлекательных игр нынешнего поколения.
Первых игроков поразила качественная графика с реалистичной сменой времени суток, которая происходит с плавными переходами между днем и ночью. Динамические тени, основанные на положении солнца, большое разнообразие погодных эффектов, которые отражаются на костюме героя, например, в виде капель дождя или частиц песка.
Отдельно игроки отметили сюжет и постановку. Буквально каждые 20 минут происходит что-то важное и неожиданное, поэтому игра не даст пользователю заскучать.
Death Stranding 2: On the Beach («Выход смерти 2: на берегу») стала сиквелом Death Stranding, рассказывающей о постапокалиптическом будущем на территории бывших США.
Новая игра выйдет 26 июня только на PlayStation 5.
Генетики показали, что произошло с населением при резкой смене культур в Европе в раннем медном веке
Ученые продолжают исследовать генетическую историю народов Европы. Один из важнейших регионов — Среднедунайская, или Паннонская, равнина. Сейчас это территория, главным образом, Венгрии, Румынии. В конце неолита здесь произошли радикальные изменения археологических культур. Что стало причиной? Миграции, экономика, а может быть, климатические катаклизмы? Авторы новой работы дали ответ, изучив кровные связи жителей.
Ученые не раз описывали, как живущие в дикой природе приматы, слоны и птицы изготавливали и применяли орудия, но о подобных примерах среди морских животных сообщалось реже. Недавно американские и британские исследователи китов наблюдали такое поведение у косаток: млекопитающие использовали обрывки водорослей по аналогии с мочалкой — в процессе взаимного груминга.
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Генетики показали, что произошло с населением при резкой смене культур в Европе в раннем медном веке
Ученые продолжают исследовать генетическую историю народов Европы. Один из важнейших регионов — Среднедунайская, или Паннонская, равнина. Сейчас это территория, главным образом, Венгрии, Румынии. В конце неолита здесь произошли радикальные изменения археологических культур. Что стало причиной? Миграции, экономика, а может быть, климатические катаклизмы? Авторы новой работы дали ответ, изучив кровные связи жителей.
Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
Вид антилоп, с ледникового периода привыкший к массовым миграциям, пытается вернуться в свой исторический ареал, когда-то достигавший Днепра. Однако их нетипичные для травоядных привычки вызывают сильнейшее отторжение у сельских жителей, предлагающих массово уничтожать их с воздуха. С экологической точки зрения возвращение этих животных весьма желательно, но как примирить их с фермерами — неясно.
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