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Лекция
6+
50 фактов о Марсе

Слушатели узнают все самое значимое и интересное о Марсе.

Космонавтика и авиация
29 июня, 19:20 Идет 40 мин
Бесплатно Стоимость
Москва просп. Мира, 119, стр. 333

О мероприятии

Автоматические межпланетные аппараты и наземные телескопы сфотографировали почти все уголки Красной планеты. Такой интерес к Марсу не случаен. Необычные явления там изобилуют и будоражат воображение. Под поверхностью еще остались секреты, тайны и надежды. Хотя есть сотни удивительных фактов о Марсе, ведущий экскурсовод Центра «Космонавтика и авиация» Александр Яровитчук предложит узнать 50 самых значимых и интересных.

Расписание
29
Воскресенье
Июнь 2025
просп. Мира, 119, стр. 333 Москва
19:20
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

просп. Мира, 119, стр. 333

9 минут назад
Александр Речкин
1
# история
# космос
# Марс
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Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера

Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.

ФизТех
# «Суперджет»
# самолет
# сверхзвуковой
# суперкомпьютеры
# Шум
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Елена Андреевна

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Состояние паралича, в которое впадают разные виды животных, хорошо известно и задокументировано. Обычно оно считается защитной реакцией в случае опасности, но никаких доказательств этому до сих пор нет. Особенно загадочным остается поведение обитателей океана, притворяющихся мертвыми. Ученые проверили существующие объяснения этого эффекта и сделали неожиданные выводы.

Биология
# акулы
# паралич
# симуляция
# хрящевые рыбы
# эволюция
23 июня
Юлия Трепалина

Косатки сделали «мочалки» из водорослей и потерли друг друга

Ученые не раз описывали, как живущие в дикой природе приматы, слоны и птицы изготавливали и применяли орудия, но о подобных примерах среди морских животных сообщалось реже. Недавно американские и британские исследователи китов наблюдали такое поведение у косаток: млекопитающие использовали обрывки водорослей по аналогии с мочалкой — в процессе взаимного груминга.

Биология
# водоросли
# груминг
# китообразные
# косатки
# поведение животных
Вчера, 15:19
ФизТех

Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера

Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.

ФизТех
# «Суперджет»
# самолет
# сверхзвуковой
# суперкомпьютеры
# Шум
20 июня
Александр Березин

Ученые предложили посадить лес размером с Северную Америку, чтобы не перегреть планету

Выбросы углекислого газа, которые возникнут при сжигании доказанных запасов ископаемого топлива всего 200 компаний, будут настолько велики, что для их компенсации нужны новые леса в десятки миллионов квадратных километров. По крайней мере, так считают авторы новой научной работы. Однако исследование их предшественников ставит эти выводы под серьезное сомнение.

Климат
# антропогенные выбросы углекислого газа
# глобальное потепление
# климат
Позавчера, 17:59
Татьяна

Генетики показали, что произошло с населением при резкой смене культур в Европе в раннем медном веке

Ученые продолжают исследовать генетическую историю народов Европы. Один из важнейших регионов — Среднедунайская, или Паннонская, равнина. Сейчас это территория, главным образом, Венгрии, Румынии. В конце неолита здесь произошли радикальные изменения археологических культур. Что стало причиной? Миграции, экономика, а может быть, климатические катаклизмы? Авторы новой работы дали ответ, изучив кровные связи жителей.

Археология
# Венгрия
# древняя днк
# медный век
# неолит
# Паннония
17 июня
Адель Романенкова

Давно отключенный спутник внезапно прислал «громкий» радиосигнал

Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.

Астрономия
# космический мусор
# космос
# радиосигналы
# спутники
5 июня
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Нашествие миллиона антилоп на Россию заставило фермеров просить об отстреле с вертолетов

Вид антилоп, с ледникового периода привыкший к массовым миграциям, пытается вернуться в свой исторический ареал, когда-то достигавший Днепра. Однако их нетипичные для травоядных привычки вызывают сильнейшее отторжение у сельских жителей, предлагающих массово уничтожать их с воздуха. С экологической точки зрения возвращение этих животных весьма желательно, но как примирить их с фермерами — неясно.

Биология
# антилопы
# глобальное озеленение
# Россия
19 июня
ЮФУ

Ученые выяснили, почему ИИ не победит в «Что? Где? Когда?» среднестатистического россиянина

В ЮФУ придумали новый остроумный способ тестировать ИИ на способность работать в реальных ситуациях использования русского языка. Исследователи искусственного интеллекта из МИИ ИМ ЮФУ предлагают использовать интеллектуальные языковые игры, как пример — заставлять ИИ отвечать на вопросы из архива телевикторины «Что? Где? Когда?» и «Своей игры». Инициативу прокомментировал опытный игрок.

ЮФУ
# ChatGPT
# игра
# интеллект
# искусственный интеллект
# россияне
# языковые модели
[miniorange_social_login]

Комментарии

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ANDY
18 минут назад
Sony, Ты больной, тебя тоже вылечат..🙈

SpaceX отправила останки людей в космос 

Конрад Грамов
26 минут назад
Давид, Вы вообще не в теме и приводите ложные утверждения. К тому же не владеете терминологией,- причем здесь токсины? Это не биологические объекты.

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Boris Gutul
29 минут назад
И., и снова ваша малая осведомлённость...

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Boris Gutul
31 минута назад
Дмитрий, лучше на велосипеде чем вообще не добраться...

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Конрад Грамов
35 минут назад
Кучук, а что это по Вашему? Зачем Вы врёте самому себе? А что происходит далее с этими составляющими? А они, составляющие идут на переработку,

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Конрад Грамов
46 минут назад
Кучук, не удивили, а огорчили Вашей ложью. Потери не огромны. Иначе все населенные пункты были бы без электросетей и освещались бы газовыми

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Красивый Котик
1 час назад
Зачем?!?!?! Деньги некуда деть? Раздайте бедным.

SpaceX отправила останки людей в космос 

Евгений Маслов
1 час назад
Stellar, ожидайте дурка уже выехала

Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера

Ksenija
1 час назад
Александр, Путин сказал бы если был бы жив,но мудро. Мы все помним его до 2014 года,и резко за год он скулы сменил,подрос на 5 см))),и никогда никого его

SpaceX отправила останки людей в космос 

Gavril Milokumov
2 часа назад
KakoiToChel, ты мог бы просто еблом протянуть по клавиатуре суть была той же.

Почему Дробышевский предлагает расстреливать создателей криптовалют и их майнеров? Что они ему сделали?

Сергей Кулинич
2 часа назад
Константин, но обычным людям этого не расскажут. Электромобили на данный момент это просто чьето лобби.

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Николай Миронов
2 часа назад
Роман, не буду спорить что выброс выхлопных газов меньше. Мо меня смешит тот факт что аккумуляторы на электронках в отличии от двс не переработаешь

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Ksenija
2 часа назад
Sony, палоумным стыдно не бывает, только у людей есть стыд и совесть) и только люди живут по чести и справедливости, а не так как россияне служащие

SpaceX отправила останки людей в космос 

Ksenija
3 часа назад
Iosi, а вот мусора хватает на земле то да, это глупость засрать ещё и там все ,этож нада додуматься срать ещё там,тут мало они насрали всякие маски,

SpaceX отправила останки людей в космос 

Ksenija
3 часа назад
Iosi, за себя говори и за тех кому служишь, я не считаю себя дурной.

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Мастер Воплощений
3 часа назад
Влияние электромагнитных излучений на репродуктивную систему человека Электромагнитные излучения (ЭМИ) окружают нас повсюду: мобильные

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Ksenija
3 часа назад
Читаю комментарии и азуеваю. Одни другого лучше 😂. Подиритесь,хватит гавкать служебные лайки.

SpaceX отправила останки людей в космос 

Данил Никоненко
3 часа назад
R., а кто сказал что я с Чукотки? Получается снова просто выводы? Да вы батенька балабол

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

uapalett
3 часа назад
Юрий, сегодня на улице июнь 2025. И именно в этом месяце в Германии стоимость электроэнергии привела к тому, что стоимость эксплуатации

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

uapalett
4 часа назад
Константин, вы не начали с главного - производство. А производство электромобилей в 12 раз более токсично чем производство автомобилей с ДВС. И это

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

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