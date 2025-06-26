Слушатели узнают все самое значимое и интересное о Марсе.

О мероприятии

Автоматические межпланетные аппараты и наземные телескопы сфотографировали почти все уголки Красной планеты. Такой интерес к Марсу не случаен. Необычные явления там изобилуют и будоражат воображение. Под поверхностью еще остались секреты, тайны и надежды. Хотя есть сотни удивительных фактов о Марсе, ведущий экскурсовод Центра «Космонавтика и авиация» Александр Яровитчук предложит узнать 50 самых значимых и интересных.

Расписание просп. Мира, 119, стр. 333 Москва 19:20 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация