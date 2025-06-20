Слушатели узнают, почему клонирование не приведет к созданию точной копии человека.

О мероприятии

Почему люди такие разные? Что сильнее влияет на личность — родительские гены или культурная среда? Почему клонирование не приведет к созданию точной копии человека?

Заведующая кафедрой философии образования философского факультета МГУ им. Ломоносова Елена Брызгалина расскажет, что скрывается за понятием «индивидуальность» и как она формируется, каковы причины признаков, отличающих одних людей от других.

Расписание Проспект Мира, дом 123Б Москва 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация