Слушатели узнают, почему авиация XXI века в основном ограничивается вертолетами и самолетами.

О мероприятии

Самолетами и вертолетами если не летали лично, то хотя бы видели вживую все современные люди. Но почему авиация XXI века ограничивается только этими двумя категориями?

Массивные гиганты-дирижабли когда-то перевозили по семь десятков пассажиров через Атлантику — с полным комфортом, ресторанной палубой, живой музыкой, без всяких «пристегните ремни» и «поднимите столики».

Напоминающие гибрид самолета с вертолетом автожиры — удивительно простой в управлении и надежный вид транспорта, очевидный кандидат на роль летающего автомобиля для личного пользования.

Дисколеты Третьего Рейха до сих пор будоражат воображение охочей до тайн публики, американские военные как-то раз построили «летающий блин» с впечатляющей скоростью, а советские экранопланы сулили множество выгод для обширной и пересеченной крупными реками державы.

Наконец, где обещанные атомолеты? Дирижабль с ядерным реактором, способный переносить сотню тонн груза, мог бы конкурировать даже не с самолетами, а с кораблями. Прямоточные двигатели могли бы вывести пассажирский авиалайнер в стратосферу, сделав полеты на другой конец света куда более скоротечными и комфортными.

Исследовать забытые технологии воздухоплавания и не взлетевшие (в прямом и переносном смысле) ветви развития авиации поможет выпускник МГИМО Кирилл Буренок.

Расписание Камергерский пер., 6/5с3 Москва 15:00 Купить