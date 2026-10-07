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Вода на ранней Земле могла появиться из «дождя» сухих камешков

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До конца не известно, была ли вода на Земле доставлена космическими телами, или образовалась уже во время роста планеты. Лабораторные эксперименты показали, что она могла возникать при реакции сухих каменных частиц с водородом в горячей атмосфере молодой Земли.

Физика
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Микрофотография поверхности базальтового расплава после нагрева в водороде
Микрофотография поверхности базальтового расплава после нагрева в водороде / © Nature Geoscience

Вопрос о том, как Земля получила воду, — один из важнейших в истории нашей планеты. Ученые обсуждают как доставку воды космическими телами, так и ее образование при химических реакциях во время роста планеты.

Есть гипотеза и о том, что необходимые компоненты могли соединяться уже на формирующейся Земле. В 2023 году ученые с помощью компьютерной модели показали, что вода могла возникать при взаимодействии богатой водородом атмосферы с океаном расплавленных пород на поверхности планетных зародышей.

В той модели кислород поступал из расплава, а водород — из газовой оболочки, поэтому исходный каменный материал мог быть сухим. Расчеты также связывали эти реакции с химическим составом планеты и проникновением водорода в ее металлическое ядро, но сами по себе не были экспериментальной проверкой механизма.

Ученые из Университета Нью-Мексико (США) предположили, что вода появилась при накоплении небольших каменных частиц. Для этого воссоздали условия ранней Земли в лаборатории. Результаты опубликовали в журнале Nature Geoscience.

Специалисты воссоздали галечную аккрецию, то есть постепенный захват мелких твердых частиц из окружающего молодую звезду газопылевого диска. В отличие от роста за счет столкновений крупных тел, такой процесс позволяет быстро накапливать массу, пока в диске еще сохраняется газ.

Ученые рассмотрели ситуацию, в которой растущую планету окружает плотная водородная атмосфера, а ее нижние слои достаточно горячие для плавления каменного вещества. Частицы размером от миллиметров до сантиметров оседают сквозь эту оболочку, нагреваются и начинают реагировать с газом еще до того, как достигнут поверхности. Источником кислорода служит оксид железа, входящий в состав каменного материала. При взаимодействии с водородом из него образуются металлическое железо и вода.

В одной из серий опытов образцы массой около 100 миллиграммов выдерживали при 1200 или 1300 градусах Цельсия в течение одного либо трех часов. За несколько часов значительная часть оксида железа восстановилась до металла с образованием водяного пара. Одновременно из расплава полностью исчезли натрий и сера, поэтому прохождение частиц через такую атмосферу могло обеспечивать планету водой и менять состав материала, из которого она складывалась.

Образовавшийся металл активно забирал фосфор из окружающего расплава. По мнению ученых, если подобный металл затем опускался в ядро Земли, это могло объяснить низкое содержание фосфора в ее мантии относительно марсианской, что отмечали в научных работах ранее.

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Андрей Серегин
Андрей Серегин
192 статей
Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.
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Физика
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