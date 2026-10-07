Нобелевскую премию по химии 2026 года получили Анри Каган и Кенсо Соаи

В Стокгольме объявили имена лауреатов Нобелевской премии по химии — 2026. Награду присудили за открытие нелинейных эффектов и автокатализа, которое позволило ученым управлять химическими реакциями, приводящими к гомохиральности.

Нобелевскую премию по химии 2026 года получили ученые Анри Каган из Франции и Кенсо Соаи из Японии за «открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметрическом органическом синтезе». Они предложили решение химической загадки, которой уже более века: как гомохиральность — конфигурационная однородность, проявляющаяся в построении живых организмов только из L-аминокислот и D-моносахаридов — может возникать спонтанно. Об этом сообщила Королевская академия наук Швеции в Стокгольме.

«Некоторые молекулы, например аминокислоты, существуют в виде двух вариантов, выступающих зеркальными отражениями друг друга. Однако живые организмы содержат только одно из этих зеркальных отражений. Как могла возникнуть такая химическая асимметрия, долгое время оставалось загадкой для химиков. Анри Б. Каган и Кенсо Соай удостоены Нобелевской премии по химии 2026 года за поиск решения этой загадки», — говорится в пресс-релизе комитета.

Номинация по химии стала третьей в программе Нобелевской недели — 2026. Ранее назвали имена лауреатов премии по физиологии или медицине, а также по физике. После химии очередь перейдет к литературе, премию по которой вручат 8 октября, затем последуют премия мира (9-го числа) и премия по экономическим наукам (12-го числа), учрежденная Банком Швеции.

Премию по химии, согласно завещанию Альфреда Нобеля от 1895 года, присуждают ученому/ученым, которые сделали «наиболее важное химическое открытие или улучшение». Первым лауреатом стал нидерландский химик Якоб Хендрик Вант-Гофф. В 1901 году его наградили за работы, связанные с законами химической динамики и осмотическим давлением в растворах. За всю историю Нобелевку по химии присуждали 117 раз.

Возрастных ограничений для лауреатов нет. Самым молодым обладателем премии по химии остается Фредерик Жолио, которому в 1935 году было 35 лет. Самым пожилым стал Джон Гуденаф: в 2019-м он получил награду в возрасте 97 лет. За всю историю ее также удостаивались восемь женщин.

В последние годы премией в этой номинации отмечали исследования, связанные с самыми разными областями науки. В 2025-м ее получили Сусуму Китагава, Ричард Робсон и Омар Яги за разработку металлорганических каркасных структур — материалов с упорядоченной пористой структурой, способных удерживать различные вещества внутри своих каналов.

Торжественную церемонию награждения проведут 10 декабря. Лауреаты получат золотые медали, дипломы и денежную премию, размер которой на этот раз увеличили с 11 до 12 миллионов шведских крон за номинацию. Если награду разделят несколько ученых, сумму распределят между ними.

В этом году Нобелевская неделя проходит в 125-ю годовщину. Первые награды в пяти «классических» номинациях — по физике, химии, физиологии или медицине, литературе и премию мира — вручили в 1901 году, через пять лет после смерти Нобеля.

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