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В янтаре возрастом 99 миллионов лет нашли самый древний отброшенный хвост

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То, что ученые первоначально приняли за веточку или часть насекомого, оказалось древнейшим из известных прямых палеонтологических свидетельств существования у ящериц способности произвольно отбрасывать хвост еще в меловом периоде.

Палеонтология
# меловой период
# хвост
# янтарь
# ящерицы
Общий вид образца янтаря и результаты микро-КТ окаменевшего хвоста
Общий вид образца янтаря и результаты микро-КТ окаменевшего хвоста / © Fabrikant et al., Palaeontologia Electronica 2026

В случае нападения около двух третей современных видов ящериц способны отломить свой хвост в специально предусмотренном для этого «слабом месте». Этот процесс, называемый каудальной (хвостовой) аутотомией, позволяет животному спастись от хищника, оставив ему извивающуюся приманку, которая отвлекает внимание.

Механизм каудальной аутотомии основан на сокращении специализированных мышц вдоль плоскостей разлома, проходящих поперек каждого позвонка. При сокращении мышц позвонок ломается, и хвост отделяется от тела.

Аутотомия — радикальный, но эффективный способ избежать гибели. Потеря целого хвоста — высокая цена, тем не менее это лучше, чем смерть. Большинство ящериц способны впоследствии отрастить хвост заново, хотя вместо костей в нем образуется хрящевая ткань.

Ученые полагают, что способность произвольно отбрасывать хвост возникла в глубоком прошлом. Гаттерия (туатара) — рептилия, обитающая в Новой Зеландии — тоже способна отбрасывать хвост. Ее эволюционная линия прослеживается как минимум на 240 миллионов лет назад, к общим предкам гаттерий, змей и ящериц. Поэтому исследователи предполагают, что эта адаптация появилась именно тогда.

Однако до сих пор прямых палеонтологических свидетельств существования каудальной аутотомии у рептилий в древности не было из-за отсутствия сохранившихся мягких тканей. В поисках ранних примеров палеонтологи обычно пытались обнаружить «слабые места» в окаменелых хвостовых позвонках. Но даже наличие плоскостей разлома — лишь косвенное доказательство, поскольку еще не означает, что животное действительно было способно отбросить хвост.

Поэтому такое значение имеет открытие, сделанное командой ученых под руководством зоолога Леонидаса-Романоса Давраноглу из Музея естественной истории имени Штейнхардта при Тель-Авивском университете (Израиль).

Исследователи, статья которых опубликована в журнале Palaeontologia Electronica, изучили кусок янтаря, добытого в штате Качин на севере Мьянмы, возрастом около 99 миллионов лет (середина мелового периода). В качинском янтаре регулярно находят остатки разнообразной биоты тропических лесов среднего мела, поскольку в застывающей, а затем окаменевшей смоле создались уникальные условия для сохранения мягких тканей и наружных покровов.

Давраноглу и его коллеги обратили внимание на находящийся внутри куска янтаря продолговатый объект длиной восемь миллиметров. Сначала ученые подумали, что это влипшая в смолу веточка или часть насекомого. Затем они заметили, что объект покрыт чешуйками, и пришли к выводу, что это намеренно отброшенный хвост ящерицы.

Чтобы выяснить, что именно произошло с хвостом, исследователи применили метод микрокомпьютерной томографии. Это позволило создать детальные 3D-изображения окаменелости. Изучив чешую и другие признаки, ученые пришли к выводу, что хвост мог принадлежать ящерице семейства сцинковых, хотя точно определить вид не удалось.

Как отметили авторы научной работы, окаменелость поразительно похожа на музейные образцы хвостов, отброшенных современными ящерицами. Так, на месте отрыва виден ровный срез, окруженный клиновидными пучками мышц, напоминающими лепестки цветка, — характерный признак того, что ящерица отбросила хвост добровольно, а не потеряла его случайно или в результате нападения хищника.

Компьютерная томография помогла выявить и другие следы борьбы за выживание. На хвосте выявили глубокий порез, который не связан с процессом отбрасывания. По мнению исследователей, наиболее вероятный сценарий таков: ящерица увязла в смоле и спаслась, отбросив хвост, после чего часть хвоста обглодало какое-то насекомое. Согласно другой версии, хищник схватил ящерицу, но в итоге остался лишь с ее хвостом, который затем уронил в смолу.

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Татьяна Зайцева
Татьяна Зайцева
178 статей
Автор на протяжении многих лет пишет новости науки для разных сетевых изданий. Сфера интересов - археология, антропология, медицина, биология, палеонтология.
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# меловой период
# хвост
# янтарь
# ящерицы
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