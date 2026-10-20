50

Рассказ Хемингуэя записали в ДНК кишечной палочки

❋ 4.5

Дезоксирибонуклеиновая кислота позволяет хранить цифровые файлы, но ошибки при записи и копировании мешают создавать надежные молекулярные архивы. Китайские исследователи разработали систему кодирования, с помощью которой записали рассказ Эрнеста Хемингуэя в ДНК кишечной палочки.

Биология
# ДНК
# кишечная палочка
# рассказ
# хранение
Обложка сборника «В наше время», в котором был опубликован «Очень короткий рассказ»
Обложка сборника «В наше время», в котором был опубликован «Очень короткий рассказ» / © Wikimedia Commons

Объем цифровых данных растет, носители быстро наполняются, их приходится обслуживать и периодически заменять. Как одну из возможных альтернатив ученые предлагают ДНК. Последовательность ее четырех строительных элементов позволяет кодировать текст, изображения и другие файлы, но в очень небольшом объеме.

Кодирование информации с помощью ДНК аналогично компьютерному коду, где вместо нулей и единиц указаны последовательности букв A, T, G и C, обозначающих компоненты ДНК. Специалисты уже кодировали в ДНК текст, изображения и даже компьютерную программу. Позднее удалось закодировать даже 154 сонета Шекспира и фрагмент речи Мартина Лютера Кинга.

Однако сложнее после этого расшифровать и прочитать информацию. При изготовлении, копировании и чтении ДНК возникают ошибки, а некоторые последовательности слишком трудно воспроизводить, или они способны вмешиваться в работу живой клетки, если информацию хранят внутри бактерий. Использование бактерий предпочтительно, поскольку, размножаясь, они могут одновременно производить новые копии молекул с данными.

Ученые из Китая разработали систему DNA-SaM, которая объединяет кодирование файлов, исправление ошибок и отбор подходящих последовательностей. Программа заранее отсеивает нежелательные сочетания, включая длинные повторы и участки, которые клетка могла бы принять за сигнал к началу работы генов. Кроме того, система разбивает данные на небольшие блоки и присваивает им адреса, чтобы после чтения множества молекул восстановить исходный порядок информации. Результаты исследования опубликовал журнал Nature Communications.

Для эксперимента с живыми клетками выбрали «Очень короткий рассказ» Эрнеста Хемингуэя. В виде файла размером 3288 байт его преобразовали в 41 фрагмент ДНК. Полученные последовательности включили в плазмиды — небольшие молекулы ДНК, способные копироваться внутри бактерий отдельно от основной хромосомы — и внесли в кишечную палочку.

После появления бактериальных колоний ученые извлекали плазмиды и определяли последовательность записанных участков, проверяя, сохранилась ли информация. Исследователи случайным образом выбрали три бактериальные линии с разными информационными последовательностями и выращивали их на протяжении 100 поколений. Плазмиды проверяли в начале опыта, затем на 10-м, 20-м, 40-м, 60-м, 80-м и 100-м поколениях. Прочитанные участки совпадали с исходными последовательностями.

Систему испытывали и вне живых клеток, записывая файлы в смеси синтетических молекул ДНК и затем восстанавливая данные после чтения последовательностей. При достаточном числе копий молекул встроенное исправление ошибок позволяло получить исходные файлы полностью, но при сильном уменьшении числа копий часть информации терялась.

Главным препятствием для практического применения остается стоимость синтеза и чтения ДНК, а возможности системы для гигантских архивов пока оценены расчетным путем.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Андрей Серегин
Андрей Серегин
203 статей
Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.
Показать больше
Биология
# ДНК
# кишечная палочка
# рассказ
# хранение
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
20 Окт
Бесплатно
Математическая теория игр и ее жизненные аспекты
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
20 Окт
500
Мультивселенная: 6 способов создать другую Вселенную
ВСмысле
Онлайн
Лекция
21 Окт
1200
Жизнь подо льдом
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
21 Окт
Бесплатно
Проклятие и благословение ИИ
Ельцин Центр
Москва
Лекция
21 Окт
Бесплатно
От слона до муравья: полезные и опасные животные средневековых бестиариев
Альпина нон-фикшн
Москва
Лекция
21 Окт
Бесплатно
Макроэкономика ожиданий. Нобелевская премия по экономике 2026 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
22 Окт
Бесплатно
Александр Столетов и первый фотоэлемент
Политехнический музей
Москва
Лекция
22 Окт
Бесплатно
Квантовые технологии современности
ФизТех
Москва
Лекция
22 Окт
500
Лекция об искусственном интеллекте
ВСмысле
Онлайн
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. В янтаре возрастом 99 миллионов лет нашли самый древний отброшенный хвост

    20 октября, 15:24

  2. Рассказ Хемингуэя записали в ДНК кишечной палочки

    20 октября, 14:15

  3. Астробиолог объяснил, почему признаки жизни на Марсе могут оставаться незамеченными

    20 октября, 13:46

  4. Российские ученые разработали композит, сочетающий легкость пены и прочность полимера

    20 октября, 12:57
Выбор редакции

Tesla создала летающий автомобиль: есть ли у него перспективы? А у самой компании?

20 октября, 08:54

Последние комментарии

Иван Колупаев
16 минут назад
Александр, вы немножко запутались в трех соснах и по сути сейчас доказываете аргумент своего оппонента )) Ведь если кобальтовая бомба "не

Ученые выступили против размещения зеркал в космосе

Александр Французов
33 минуты назад
Petr, да, конечно, выдумщик я имел ввиду в положительном смысле

Tesla создала летающий автомобиль: есть ли у него перспективы? А у самой компании?

Сергей Дусаков
43 минуты назад
Кому отправляют и кто принимает контейнеры из Китая, если очень большой дисбаланс между портами мира.

Рейтинг крупнейших контейнерных портов мира

Petr Ershov
1 час назад
Александр, выдумывать тоже надо уметь, без этого инвестиций не получит и сбычи мечт не случится.

Tesla создала летающий автомобиль: есть ли у него перспективы? А у самой компании?

Александр Березин
2 часа назад
Иван, дело не в низкой военной эффективности, а в том, что использование такого оружия требует смены стратегии на новую, пока не принятую нигде в

Ученые выступили против размещения зеркал в космосе

Иван Колупаев
2 часа назад
Александр, если вы таким способом пытаетесь сказать что дело не только с табу а и в низкой военной эффективности химоружия так вы попросту

Ученые выступили против размещения зеркал в космосе

Александр Березин
2 часа назад
Иван, я выразился абсолютно ясно: кобальтовой бомбы не будет никогда, по военным причинам. Ни в каком будущем. Что снимает ваш тезис выше "если

Ученые выступили против размещения зеркал в космосе

Иван Колупаев
3 часа назад
Александр, мне не интересно спорить с филологом о значении слов. Если уж вам так хочется поговорить выражайтесь яснее.

Ученые выступили против размещения зеркал в космосе

Александр Березин
3 часа назад
Тимсн, то есть результаты применения в прошлом считаются за результаты в прошлом. Поддержать их не удалось -- т.к. на современном поле боя этот

Американский аналог «Герани-2» LUCAS получит ИИ для управления роем

Тимсн Тимсон
3 часа назад
Александр, т.е. результаты применения в прошлом за результаты не считаются?)

Американский аналог «Герани-2» LUCAS получит ИИ для управления роем

Александр Березин
3 часа назад
Иван, это вечер, и уже давно. Какой бы протяженности не было слово "будет". И на это есть вполне конкретные военные причины. "А мы сейчас живем в

Ученые выступили против размещения зеркал в космосе

Иван Колупаев
3 часа назад
Александр, ну еще не вечер, а слово "будет" имеет бесконечную протяженность. А мы сейчас живем в такие времена когда былые табу падают одно за

Ученые выступили против размещения зеркал в космосе

Александр Французов
4 часа назад
Маск конечно крутой выдумщик)

Tesla создала летающий автомобиль: есть ли у него перспективы? А у самой компании?

Александр Французов
5 часов назад
красотка

Крупнейшая из ныне живущих гадюкообразных смертельных змей

boris kaganer
5 часов назад
Дарья, какая разница почему он оказался в этойхчщ стране. Важно , что страна эта обеспечила специалисту условия для творчества и , как следствие,

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2026 год

Кошкин Кот
5 часов назад
А что, можно наградить ПОЛОВИНКУ???!!! (0,50)

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2026 год

Александр Березин
6 часов назад
Иван, " с чего вообще вдруг у вас эти бомбы всплыли" Из вашего комментария "если выражаться точнее любое открытие, которое можно использовать в

Ученые выступили против размещения зеркал в космосе

Игорь Корн
6 часов назад
Планшет это телеметрия ведомого, управление - войс.

Пилот F-22 впервые управлял боевым беспилотником FQ-44 прямо из кабины истребителя

Дмитрий Караваев
8 часов назад
Интересно, это ящерица превратилась в змею или змея в ящерицу 🦎

Ученые выяснили, как змеи перекатываются по земле на высокой скорости

РУСТЕМ Т
9 часов назад
Малую Токмачку в рейтинге что-то не увидел

10 сильнейших армий мира в 2026 году по версии Global Firepower

Самые обсуждаемые