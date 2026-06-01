У спинозавров нашли способность плакать солеными слезами
Способность выводить избыток солей через специализированные железы долгое время считалась эволюционным преимуществом исключительно морских птиц и некоторых рептилий, но не динозавров, не являвшихся их прямыми предками. Международная группа палеонтологов впервые обнаружила у хищных динозавров-спинозаврид полные костные следы птицеподобных надглазничных солевых желез.
Для теплокровных позвоночных, особенно динозавров, главная проблема при жизни в соленой воде — избыток солей. В отличие от млекопитающих, рептилии и птицы не могут выделять концентрированную мочу. Вместо этого эволюция дала им особый инструмент — солевые железы в области головы, которые выводят соли наружу, например, через нос. По принципу действия эти железы похожи на слезные железы у человека.
Среди современных животных лучше всех к жизни в соленой воде приспособлены птицы, у которых эти железы часто расположены над глазницами, прямо на крыше черепа. Ученые давно доказали, что у нептичьих динозавров тоже могли быть примитивные солевые железы, но обычно они располагались в передней части морды, около ноздрей. До недавнего времени не было убедительных доказательств наличия сложных «надглазничных» желез, как у птиц, у динозавров, не входивших в группу прямых предков птиц.
Исследователи из Италии, Великобритании и Бразилии пересмотрели строение черепов спинозаврид. Они изучили ископаемые останки спинозаврид из коллекций музеев Великобритании, Италии и Германии, включая знаменитые образцы Baryonyx, Ceratosuchops и североафриканских гигантских спинозавров.
Ученые анализировали детали черепных костей: ямки, бороздки и отверстия (форамины), которые в телах живых животных служат «слепками» для кровеносных сосудов, нервов и протоков желез. Кроме того, провели статистическую реконструкцию предковых сред обитания, чтобы выяснить, были эти динозавры пресноводными или морскими на филогенетическом древе, увязав строение костей с геологическим возрастом пород. Результаты исследования опубликовали в журнале Historical Biology.
После анализа данных у спинозаврин — продвинутой группы спинозаврид, к которой относят знаменитого Spinosaurus — впервые обнаружили полные костные следы птицеподобных надглазничных солевых желез. На крыше их черепа, прямо над глазницами, ученые нашли характерные парные впадины, разделенные гребнем, а также отверстия для сосудов и канал для протока железы, огибающий глазницу. Эта структура полностью аналогична той, что позволяет современным морским птицам пить соленую воду. Исследователи пришли к выводу, что спинозаврины получили эту особенность независимо от птиц.
У более примитивных родственников таких ямок на черепе нет, а их носовые железы располагались в классическом, переднем положении. Анализ показал, что переход к солоноватым условиям обитания и появление надглазничных желез произошли именно у поздних спинозаврин, которые жили в эпоху позднего мела на территории современной Северной Африки. Причем реконструкция среды обитания подтвердила: в отличие от пресноводных сородичей, эти животные были универсалами, способными жить как в реках, так и в лагунах с морской водой.
У спинозаврин в процессе эволюции произошли укорочение лицевой части черепа и смещение ноздрей назад к глазам. Это сократило пространство для носовой железы, но создало идеальные предпосылки для миграции железы вверх, на черепную крышу.
Исследователи опросили более 60 тысяч испытуемых из разных стран и выяснили: чем больше человек зациклен на себе, тем холоднее он к своему партнеру. Правда, снижение накала страстей не всегда плохо, у этого есть и положительные стороны.
Исследование крупнейшего в Европе массового захоронения медного века Камино-дель-Молино указало на то, что дети и подростки, жившие в Испании почти пять тысяч лет назад, страдали и умирали от хронических респираторных инфекций, в числе которых, вероятно был туберкулез.
Кофеин известен прежде всего как стимулятор, повышающий бодрость и физическую работоспособность, однако его влияние на глубинные процессы восстановления мозга во время сна остается предметом дискуссий. Систематический обзор 32 исследований показал, что кофеин не столько сокращает продолжительность сна, сколько меняет его нейрофизиологическое качество, подавляя медленноволновую активность мозга, и сдвигает спящий мозг в более поверхностное, возбужденное состояние.
Исследователи опросили более 60 тысяч испытуемых из разных стран и выяснили: чем больше человек зациклен на себе, тем холоднее он к своему партнеру. Правда, снижение накала страстей не всегда плохо, у этого есть и положительные стороны.
В России 11-летнему ребенку с эпилепсией провели редкую операцию с пробуждением ради сохранения речевых функций
Сотрудники Центра языка и мозга НИУ ВШЭ приняли участие в редкой для детской нейрохирургии операции с пробуждением у 11-летнего пациента с фармакорезистентной эпилепсией. Совместно с врачами НПЦ специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого в Солнцево они сопровождали удаление участка левой височной доли, где был выявлен эпилептический очаг.
Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина предложили подход к отбору малодебетных нефтегазовых месторождений, которые составляют около 88% нераспределенного фонда нефтяных участков. Модель расчета поможет вовлечь в экономический оборот от 400 до 600 миллионов тонн ранее нерентабельных запасов.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.
При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
14 Января, 2023
В тесноте и в обиде: психология коммунального быта
21 Февраля, 2022
Научное исследование как искусство. Или наоборот!
17 Января, 2016
Состояние и перспективы украинских ВВС
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии