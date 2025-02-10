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На почти полном скелете плезиозавра, хранившемся в музее 80 лет, обнаружили кожу и чешую
Европейские палеонтологи изучили исключительно сохранившийся скелет плезиозавра из юрского периода, обнаруженный в Германии еще в 1940 году. Тогда ископаемую рептилию спрятали от разрушений войны в музей, а через 80 лет выяснилось, что на теле древнего животного остались мягкие ткани — кожа с уцелевшими клеточными ядрами и чешуйки. Новые данные дополняют представление о внешнем виде плезиозавров, живших больше 180 миллионов лет назад.
Представить, как совершаются открытия в палеонтологии, легко. Исследователи извлекают из породы фрагменты скелета или мягких тканей, изучают строение, сравнивают с уже известными образцами и, если находятся серьезные отличия, заявляют, например, о новом таксоне. Но не всегда обнаруженный материал успевают быстро проанализировать — по разным причинам, его могут оставить в музейной коллекции и забыть на несколько десятилетий.
Недавно так вышло со скелетом самого крупного рамфоринха, эти хвостатые птерозавры населяли Землю в юрском периоде около 160-140 миллионов лет назад. Тогда его кости выкопали в Германии, перевезли в Лондон и почти не изучали. Похожим образом поступили и с другим скелетом, найденным в карьере недалеко от немецкого городка Хольцмаден в 1940 году. Окаменелость (тогда ее приписали плезиозавру) спрятали в музейном саду, чтобы защитить во время Второй мировой войны.
Спустя 80 лет, в 2020 году, шведские геологи и палеонтологи переоткрыли этот скелет — он действительно принадлежал плезиозавру, жившему 183 миллиона лет назад в тоарском ярусе юрского периода. Удивительным обстоятельством оказалась исключительная сохранность экземпляра. Помимо конечностей и осевого скелета на образце уцелели и участки кожи — по словам исследователей, это беспрецедентный случай. Описание кожных покровов древней морской рептилии опубликовал журнал Current Biology.
Сланцы Посидония запечатали тело плезиозавра (его вид, к сожалению, не указан, но известна длина — 4,5 метра) и его окаменелые мягкие ткани. Кожа сохранилась вдоль позвоночника сверху и снизу, а также рядом с передним правым ластом. Ее толщина 250 микрометров спорит с предположением, что у этих животных была тонкая кожа — судя по всему, она напоминала шкуру морских черепах.
Тонкие срезы образца и микроскопический анализ показали, что в ископаемой коже сохранились кератиноциты (структурные клетки эпидермиса) и даже клеточные ядра. Специалисты проанализировали строение ткани и выяснили, что она соответствует роговому слою современных рептилий.
На кожном фрагменте, уцелевшем на правом ласте, ученые обнаружили гладкие чешуйки, которые можно встретить у современных чешуйчатых пресмыкающихся вроде змей и ящериц или вымерших мозазавров.
Палеонтологи предположили, что чешуя на ластах могла помогать плезиозаврам передвигаться по дну и питаться с него. Или они придавали жесткости заднему краю ласт во время плавания. При этом чешуя создает дополнительное сопротивление с водой, поэтому некоторые другие мезозойские современники — ихтиозавры, метриоринхиды (водные крокодиломорфы) — отказались от такого атрибута.
«В совокупности этот плезиозавр представлял собой интересную химеру между чем-то вроде зеленой черепахи с чешуей и кожистой черепахой, — отметил автор научный работы Майкл Маркс. — Я ожидал, что этот плезиозавр будет без чешуи, как его современники ихтиозавры. О внешнем облике длинношеих плезиозавров можно только догадываться, но теперь, благодаря новой окаменелости, мы имеем более полное представление об этом».
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