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Сотни веществ из пестицидов связали с риском рака груди

❋ 4.1

Масштабный анализ климатических и химических реестров США показал: 485 веществ в составе пестицидов способны провоцировать развитие рака молочной железы. Почти две трети из них относятся к вспомогательным компонентам — растворителям и стабилизаторам, которые по закону освобождены от обязательной проверки на канцерогенность.

Медицина
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# канцерогены
# пестициды
# рак молочной железы
# токсикология
# химические вещества
Исследователи призывают учитывать состав пестицидных смесей целиком, а не только действующие вещества
Исследователи призывают учитывать состав пестицидных смесей целиком, а не только действующие вещества / © Aleksander Dumala

Ученые из Института Silent Spring (США) провели масштабный анализ государственных баз данных по производству, выбросам и содержанию химикатов в организме людей. Исследователи установили, что 485 химических веществ, используемых в рецептурах пестицидов, потенциально повышают риск развития рака молочной железы.

Причем официальную регистрацию в Агентстве по охране окружающей среды США как активные компоненты имеют лишь 145 из них. Остальные 340 химикатов считаются вспомогательными — например, растворителями или загустителями — и уходят от строгой проверки регуляторов, что указывает на критический пробел в системе государственного контроля токсичных веществ. Результаты анализа опубликовали в научном журнале Environmental Health Perspectives.

Заболеваемость раком груди продолжает расти во всем мире, причем наиболее стремительный рост числа новых случаев врачи фиксируют у женщин моложе 40 лет. Поскольку стандартный скрининг для этой возрастной группы обычно не проводят, специалисты связывают всплеск диагнозов с воздействием химикатов из окружающей среды.

Опасность выявленных соединений исследователи подтвердили еще в предыдущей научной работе: тогда они составили список из 900 химикатов, способных вызывать опухоли у животных или нарушать гормональный фон, стимулируя выработку эстрогена и прогестерона. Теперь же выяснилось, что больше половины этих веществ входят в состав повседневных пестицидов.

Человек сталкивается с такими соединениями ежедневно. Пестициды попадают в организм с пищей и питьевой водой, а также содержатся в бытовой химии: средствах от насекомых, дезинфицирующих спреях и стройматериалах. Мониторинг показал, что фосфорорганические пестициды обнаружены в организме более 90% населения США. Люди вдыхают и поглощают пестицидный продукт полностью, получая дозу как от проверенных действующих веществ, так и от непроверенных вспомогательных добавок.

Авторы научной работы подчеркнули: регуляторные органы должны оценивать совокупный вред всех компонентов смеси, а не только действующих веществ. Ученые надеются, что полученные ими данные помогут ужесточить экологические стандарты, расширят списки обязательного контроля и заставят производителей отказываться от использования скрытых канцерогенов.

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Марк Чернов
Марк Чернов
145 статей
Новостник, техноэнтузиаст и фанат космоса. На страже вашей осведомленности.
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Медицина
# здоровье
# канцерогены
# пестициды
# рак молочной железы
# токсикология
# химические вещества
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