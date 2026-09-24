Астрономы впервые поймали радиосигнал от экзопланеты

Бета Живописца b стала первой экзопланетой, чей своеобразный «голос» услышали астрономы. Зафиксированные радиовсплески помогли изучить магнитосферу газового гиганта и напрямую оценить силу его магнитного поля. Прежде провести такие измерения не удавалось.

Бета Живописца b расположена в 63 световых годах от Земли и обращается вокруг молодой звезды спектрального класса A6V Бета Живописца. Этот газовый гигант тяжелее Юпитера примерно в 12 раз и находится на расстоянии около 1,5 миллиарда километров от светила — примерно как Сатурн от Солнца. Возраст системы оценивают в 23 миллиона лет. Благодаря молодости, высокой температуре и большой массе планета считается удобным для наблюдений объектом.

В 2025 и 2026 годах астрономы наблюдали систему с помощью южноафриканского радиоинтерферометра MeerKAT. Сигнал обнаружили в диапазоне от 0,85 до 3,5 гигагерца. Он включал относительно постоянное излучение и короткие повторяющиеся всплески.

Последние отличались сильной круговой поляризацией, то есть радиоволны распространялись будто по спирали. У некоторых всплесков она достигала примерно 70 процентов. Это один из признаков того, что радиоизлучение связано с движением заряженных частиц в магнитном поле планеты. Похожие процессы происходят в магнитосферах миров Солнечной системы, где они связаны с полярными сияниями.

Чтобы доказать, что сигнал действительно исходит от планеты, исследователи определили положение источника на небе и сравнили его с уже известными координатами объектов системы. Радиосигнал совпал с положением Бета Живописца b b. Расчеты также позволили исключить другие возможные источники — родительскую звезду и соседнюю планету Бета Живописца c.

По частоте радиовсплесков ученые определили силу магнитного поля планеты. Оно, как выяснилось, составило не менее 1,25 килогусса. Это первое прямое измерение магнитного поля экзопланеты, причем результат совпадает с тем, что в теории ожидали от столь молодого и массивного газового гиганта.

Появление всплесков связали с быстрым вращением планеты и магнитным полем Бета Живописца b. Один оборот вокруг своей оси этот мир совершает примерно за девять часов. При этом между первым и третьим всплесками, зарегистрированными во время одного из наблюдений, прошло около восьми часов. То есть появление сигнала может быть связано с вращением планеты. Правда, для проверки этого сценария потребуются продолжительные наблюдения.

Среди других возможных причин радиоизлучения исследователи рассмотрели воздействие звездного ветра и взаимодействие планеты с возможным спутником. Однако в обоих случаях мощность сигнала была много ниже наблюдений.

Открытие важно не только для изучения Бета Живописца b. Радиоизлучение дарит астрономам новый способ для исследования магнитных полей других планет, которые практически невозможно измерить иными методами. Такие поля влияют на взаимодействие планеты со звездным ветром и потерю атмосферы, а также могут многое рассказать о процессах, что происходят в ее недрах.

В будущем радиоизлучение может стать новым способом изучения магнитных полей экзопланет. Ученые уже выделили несколько газовых гигантов, для которых можно применить тот же метод. Пока чувствительности радиотелескопов для этого недостаточно, но инструменты следующего поколения смогут находить куда более слабые сигналы. Результаты научной работы опубликованы на сервере препринтов arXiv.rg.

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Любовь С. 486 статей Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.