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AEVEX впервые представила турбореактивный автономный аппарат Specter с модульной полезной нагрузкой

Компания AEVEX Corp. представила новый автономный летательный аппарат, предназначенный для выполнения односторонних ударных миссий и сочетающий турбореактивную силовую установку с модульной полезной нагрузкой.

Specter / © AEVEX Corp.

Платформа получила название Specter и разрабатывается совместно со специализирующейся на передовых технологиях производства компанией Divergent Technologies. По словам AEVEX, конструкция аппарата предусматривает возможность как наземного, так и воздушного запуска.

Specter оснащен турбореактивной силовой установкой и построен на базе модульного планера. Такая архитектура позволяет менять целевое оборудование без необходимости полностью перерабатывать конструкцию аппарата.

Сменная носовая секция служит основным узлом интеграции полезной нагрузки Specter. По мере развития платформы операторы смогут конфигурировать аппарат под различные задачи. В числе возможных вариантов полезной нагрузки компания называет кинетические средства поражения и оборудование радиоэлектронной борьбы. Кроме того, аппарат сможет нести системы для выполнения задач разведки, наблюдения и рекогносцировки.

AEVEX пока не раскрыла максимальную скорость, дальность полета, габариты и массу полезной нагрузки Specter. Компания также не сообщила сроки начала серийного производства и имена конкретных заказчиков или операторов, которые могут получить аппарат.

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