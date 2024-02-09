Археологи рассказали об элитных тюркских захоронениях

Ученый из ТюмГУ изучил поминальные комплексы могильника Меновное XII, сформировавшегося во второй половине первого тысячелетия нашей эры, когда из степной зоны Центральной Азии начинается проникновение тюркских народов на территорию Средней Азии, Казахстана и Сибири.

В середине первого тысячелетия нашей эры на историческую арену выходят тюркские племена, создавшие во второй половине этого тысячелетия несколько последовательно сменявших друг друга государственных образований. Среди государственных объединений, возникших в процессе тюркизации сопредельных территорий, в Верхнем Прииртышье складывается новое кочевое раннегосударственное объединение — Кимако-кипчакский каганат, как результат смешения местного и пришлого населения.

На рубеже I–II тысячелетий под влиянием этого кочевого государства окажутся огромные степные пространства от Алтая и Средней Азии до Северного Причерноморья и Дуная.

Статья «Элитное погребение раннетюркского времени из Верхнего Прииртышья» ученого Антропошколы СоцГум ТюмГУ Александра Ткачева вышла в журнале «Вестник археологии, антропологии и этнографии».

Материалы, полученные при изучении могильника Меновное XII, отражают отдельные компоненты погребальной обрядности и своеобразные черты материальной культуры пришлого раннетюркского населения, послужившие основой для развития кимакских традиций.

В работе тюменского археолога описаны особенности географического положения могильника Меновное XII. Памятник расположен на левом берегу Иртыша в 2,1 километра к юго-востоку от поселка Меновное Таврического района Восточно-Казахстанской области. Над погребальной площадкой возвышается скальная вершина сопки, ее высота 22 метров над уровнем высокой поймы Иртыша.

Основная часть курганов расположена плотной компактной группой на ровной площадке размером 65×30 метров в восточной части одной из сопок. Два наиболее крупных и сложных по устройству кургана принадлежат социально значимой группе общества. Курган 1 – наиболее ранний погребальный объект, в котором умершего сопровождали две пары коней, собака и ребенок.

Во втором – элитном кургане 3 – умершего сопровождали пара коней и две собаки.

Близость курганов, внутреннее сходство погребальных конструкций, особенности погребального обряда и сходство вещевого инвентаря свидетельствуют об определенной преемственности власти в пределах двух поколений, принадлежащих, скорее всего, одной семье.

Погребальные объекты стадии становления кимакской культурной традиции единичны, но считается, что основой ее сложения является культура западно-телесских племен, переселившихся на Иртыш после распада каганата Сеяньто.

Материалы могильника Меновное XII отражают наиболее ранний период, связанный с первоначальным проникновением раннетюркского населения в Верхнее Прииртышье.

После ряда описаний, ученый сделал обобщающие хронологические выводы.

Наличие архаических форм блях-тройчаток в материалах кургана 1 позволяет предполагать, что проникновение группы населения, оставившего погребальные объекты памятника, произошло в первой половине VII века, но не позднее его середины.

Погребение представителей элиты в сопровождении коней и собак вполне сопоставимо с аналогичными раннетюркскими погребениями Алтая VI–VIII веков. Ученый сделал вывод, что, исходя из особенностей погребальной обрядности и своеобразия вещевого инвентаря, время бытования могильника Меновное XII в рамках раннетюркской эпохи – в пределах VII–VIII веков нашей эры.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

ТюмГУ 256 статей Тюменский государственный университет (ТюмГУ) — первый университет Тюменской области, был открыт в 1930 году. Готовит специалистов по 175 направлениям подготовки. Университет входит в число участников Проекта 5-100 — программы повышения международной конкурентоспособности российских вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.