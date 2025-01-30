  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
1 час назад
НИУ ВШЭ
73

В России сократилось неравенство в оплате труда

4.8

За последние 25 лет уровень неравенства по заработным платам в России сократился почти в два раза. Значимый вклад в это внесли увеличение минимального размера оплаты труда, выравнивание доходов в регионах и изменения в отдаче от образования. При этом с 2019 года начался новый этап: неравенство снижается медленнее, но это качественно иное изменение. К таким выводам пришла доцент факультета экономических наук ВШЭ Анна Лукьянова в своем новом исследовании.

НИУ ВШЭ
# зарплата
# неравенство
# регионы
# Россия
# труд
Ученые НИУ ВШЭ узнали, что в России сократилось неравенство в оплате труда / © Dmitry Racer, ru.wikipedia.org

Результаты опубликованы в Журнале Новой экономической ассоциации. Россию было принято считать страной с высоким уровнем неравенства заработных плат, однако это было справедливо для рубежа 1990–2000-х годов. Сейчас же Россию можно уверенно отнести к странам с умеренным уровнем неравенства. При этом, в отличие от развитых стран, где наблюдается тенденция роста разрыва между богатыми и бедными, в России неравенство продолжает сокращаться.

Для оценки уровня зарплатного неравенства и выявления факторов, которые повлияли на его снижение, автор изучила данные двух крупных исследований: «Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения» (РМЭЗ) НИУ ВШЭ и «Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах» (ВНДН) Росстата. Данные о заработках по найму были приведены к уровню 2005 года, чтобы точнее отразить реальный рост доходов. Затем была построена модель для оценки вклада различных факторов в снижение неравенства: увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ), наличие высшего образования, регион проживания и другие. Рассматривались три временных периода: 2005–2010, 2010–2019 и 2019–2023 годы.

Для оценки неравенства и оценки расслоения в обществе используется индекс Джини. Его значение варьируется от нуля до одного. Чем выше этот показатель, тем большая часть доходов сконцентрирована в руках узкой прослойки людей. С 2005 по 2023 год в России индекс Джини по зарплатам снизился почти на 40 процентов — с 0,48 до 0,30. 

Как показал анализ, одним из главных факторов снижения неравенства в оплате труда стало образование. Парадоксально, но на первом рассматриваемом этапе, в 2005–2010 годах, наличие высшего образования меньше влияло на доходы. Как отмечает автор, образование неоднозначно влияет на уровень неравенства. С одной стороны, люди с востребованным высшим образованием чаще получают и более высокую зарплату. С другой, если на рынке количество людей с высшим образованием превышает спрос на них со стороны работодателей, денежная отдача от образования снижается.

За весь рассматриваемый период вклад высшего образования в снижение индекса Джини составил почти четыре процентных пункта. «У разного образования — разная отдача, и она может изменяться неравномерно. Если растет отдача от высшего образования, то неравенство, скорее всего, увеличивается. Другое дело, если растет отдача от среднего профессионального образования. Примерно это происходит у нас в последние годы: рост промышленности вызывает спрос на квалифицированных работников, предложение таких работников недостаточно, их зарплаты растут, что тоже снижает неравенство», — комментирует доцент факультета экономических наук ВШЭ Анна Лукьянова.

Значительный вклад внесло и увеличение минимального размера оплаты труда. За 18 лет его вклад в снижение индекса Джини составил примерно один процентный пункт.   Кроме того, существенное влияние на общее снижение неравенства оказало экономическое сближение регионов. В первом периоде разрыв в доходах жителей столиц и других регионов был значительно более выраженным. Увеличение зарплат в регионах позволило выиграть еще почти два пункта в индексе неравенства. Свой вклад внесли и другие факторы: отраслевые премии, снижение разрыва в зарплате между мужчинами и женщинами.

На последнем этапе, с 2019 по 2023 год, наблюдается изменение в тренде. Темпы снижения неравенства в оплате труда замедлились, а эффект отдачи от образования изменился. Теперь образование стало вновь увеличивать неравенство, поскольку все больше работников занимают высокооплачиваемые должности, требующие современных знаний. Разрыв в зарплате между мужчинами и женщинами сокращался до 2019 года, но затем этот прогресс был утрачен. Сейчас ключевую роль в снижении неравенства играют демографические изменения и рост зарплат в промышленности: с 2019 по 2023 год вклад роста отраслевых доходов в снижение индекса Джини составил почти один процентный пункт.

«Россия имеет средний по международным меркам уровень неравенства по оплате труда, особенно с учетом неоднородности территории. Тот всплеск неравенства, которым сопровождался переход к рыночной экономике, уже в значительной степени преодолен. К тому же неравенство на рынке труда — это не все, ведь есть еще неравенство по доходам от собственности, капиталу, — отмечает доцент факультета экономических наук ВШЭ Анна Лукьянова. — Неравенство на рынке труда не является абсолютным злом, оно играет и позитивную роль. Оно может создавать стимулы к усердной работе, инвестированию в человеческий капитал, трудовой мобильности, карьерному росту. Для дальнейшего улучшения ситуации следует действовать аккуратно и точечно, фокусироваться на ключевых разрывах».

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
НИУ ВШЭ
373 статей
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из крупнейших и самых востребованных вузов России. В университете учится 54 тысячи студентов и работает почти 4,5 тысячи учёных и преподавателей. НИУ ВШЭ ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также креативных индустрий. В университете действуют 47 центров превосходства, или международных лабораторий. Вышка объединяет ведущих мировых исследователей в области изучения мозга, нейротехнологий, биоинформатики и искусственного интеллекта. Университет входит в первую группу программы «Приоритет-2030» в направлении «Исследовательское лидерство». Кампусы НИУ ВШЭ расположены в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, а также в цифровом пространстве — «Вышка Онлайн».
Показать больше
НИУ ВШЭ
# зарплата
# неравенство
# регионы
# Россия
# труд
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
30 Янв
Бесплатно
Антиматерия: практическое руководство
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
30 Янв
Бесплатно
Загадочные явления в ионосфере Земли
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
30 Янв
Бесплатно
Космическая погода и магнитное поле Земли
Русское географическое общество
Москва
Лекция
30 Янв
Бесплатно
Большая панда
Московский зоопарк
Москва
Лекция
30 Янв
600
Древнеримские риторические декламации как школьное упражнение и литературный жанр
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
31 Янв
Бесплатно
Ветхий Завет. Древние тексты и переводы
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
31 Янв
Бесплатно
Колумбы неведомого мира
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
31 Янв
Бесплатно
Солнечная активность в 2024 году
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
01 Фев
Бесплатно
От слона до бабочки
Парк Горького
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 07:47
Андрей

Животное, потерявшее статус «самого большого», вновь уменьшили вдвое

Несколько лет назад у синего кита, самого тяжелого из существующих, а возможно из когда-либо существовавших животных, наметился конкурент. Палеонтологи рассчитали максимальную массу перуцета, древнего кита, чей неполный скелет ранее нашли в Перу, в 340 тонн. Через год другая научная группа отвергла эти цифры, назвав свою оценку в 60-70 тонн. На этот раз ученые подробно проанализировали вероятную массу всех похожих на перуцета существ и вновь урезали его размеры, сделав вполне заурядным морским млекопитающим.

Палеонтология
# базилозавр
# гигантизм
# китообразные
# киты
# масса тела
# эоцен
Позавчера, 08:22
Полина Меньшова

Вежливость человека повлияла на его уровень счастья

Более вежливые люди меньше страдают от симптомов депрессии и чувствуют себя счастливее. К такому выводу пришли турецкие ученые, которые проанализировали связь просоциальности и хороших манер с психологическим состоянием.

Психология
# вежливость
# депрессия
# просоциальное поведение
# счастье
Вчера, 13:10
Юлия Трепалина

Врачи изучили действие каннабиса на работу мозга по МРТ-снимкам тысячи человек

Группа медиков из США и Канады провела крупнейшее на сегодня исследование с помощью магнитно-резонансной томографии о влиянии каннабиса на функции человеческого мозга. Участниками стали более тысячи молодых мужчин и женщин, причем в выборку вошли как заядлые курильщики марихуаны, в том числе зависимые, так и более умеренные, а также употреблявшие коноплю менее 10 раз в жизни.

Медицина
# головной мозг
# каннабис
# курение марихуаны
# мозговая активность
# МРТ
# рабочая память
# томография
25 января
Юлия Трепалина

Ученые выяснили, за какой срок реально формируются полезные привычки

Согласно расхожему мнению, которое появилось под влиянием идей автора книги «Психокибернетика» Максвелла Мольца, новую привычку можно выработать за 21 день повторений. Реалистичность трехнедельного срока ранее уже ставили под вопрос. Теперь систематический обзор имеющихся исследований по теме подтвердил, что это миф. Сколько же времени на самом деле нужно, чтобы изменить поведение и закрепить более полезный для здоровья образ жизни?

Психология
# здоровый образ жизни
# здоровье
# привычки
# физическая активность
26 января
Evgenia

Физики математически объяснили, как мыло успешно прошло лабиринты

Поверхностно-активные вещества оказались способны эффективно проходить лабиринты. Международная группа ученых опубликовала математическую модель, описывающую происходящие при этом физические процессы.

Физика
# математическое моделирование
# мыло
# мягкое вещество
# ПАВ
# поверхностное натяжение
# сурфактант
Позавчера, 08:22
Полина Меньшова

Вежливость человека повлияла на его уровень счастья

Более вежливые люди меньше страдают от симптомов депрессии и чувствуют себя счастливее. К такому выводу пришли турецкие ученые, которые проанализировали связь просоциальности и хороших манер с психологическим состоянием.

Психология
# вежливость
# депрессия
# просоциальное поведение
# счастье
13 января
Юлия Трепалина

Психологи выяснили, как с годами меняются предпочтения людей в плане возраста партнера

Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.

Психология
# возраст
# выбор партнера
# мужчины и женщины
# романтические отношения
14 января
Елизавета Александрова

В земной мантии нашли гигантские структуры неизвестного происхождения

По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.

Геология
# геология
# литосферные плиты
# мантия Земли
# субдукция
# тектоника плит
22 января
Андрей

Фотография костей, уничтоженных во Второй мировой войне, помогла открыть новый род хищных динозавров

Сотрудник Палеонтологического музея в Мюнхене, копаясь в архивах, обнаружил ранее неизвестную фотографию неполного скелета динозавра, найденного в Египте в 1914 году. Через 30 лет кости уничтожила бомбардировка, но до разрушений их успели описать и отнести к виду гигантских хищных ящеров. Однако новая фотография запечатлела уникальный гребень на носу динозавра и прочие особенности, на основе которых ученые открыли новый род.

Палеонтология
# архивы
# бомбардировка
# Динозавры
# меловой период
# Мюнхен
# тероподы
# фотография
# хищные динозавры
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 62

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно