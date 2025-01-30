В России сократилось неравенство в оплате труда

За последние 25 лет уровень неравенства по заработным платам в России сократился почти в два раза. Значимый вклад в это внесли увеличение минимального размера оплаты труда, выравнивание доходов в регионах и изменения в отдаче от образования. При этом с 2019 года начался новый этап: неравенство снижается медленнее, но это качественно иное изменение. К таким выводам пришла доцент факультета экономических наук ВШЭ Анна Лукьянова в своем новом исследовании.

Результаты опубликованы в Журнале Новой экономической ассоциации. Россию было принято считать страной с высоким уровнем неравенства заработных плат, однако это было справедливо для рубежа 1990–2000-х годов. Сейчас же Россию можно уверенно отнести к странам с умеренным уровнем неравенства. При этом, в отличие от развитых стран, где наблюдается тенденция роста разрыва между богатыми и бедными, в России неравенство продолжает сокращаться.

Для оценки уровня зарплатного неравенства и выявления факторов, которые повлияли на его снижение, автор изучила данные двух крупных исследований: «Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения» (РМЭЗ) НИУ ВШЭ и «Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах» (ВНДН) Росстата. Данные о заработках по найму были приведены к уровню 2005 года, чтобы точнее отразить реальный рост доходов. Затем была построена модель для оценки вклада различных факторов в снижение неравенства: увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ), наличие высшего образования, регион проживания и другие. Рассматривались три временных периода: 2005–2010, 2010–2019 и 2019–2023 годы.

Для оценки неравенства и оценки расслоения в обществе используется индекс Джини. Его значение варьируется от нуля до одного. Чем выше этот показатель, тем большая часть доходов сконцентрирована в руках узкой прослойки людей. С 2005 по 2023 год в России индекс Джини по зарплатам снизился почти на 40 процентов — с 0,48 до 0,30.

Как показал анализ, одним из главных факторов снижения неравенства в оплате труда стало образование. Парадоксально, но на первом рассматриваемом этапе, в 2005–2010 годах, наличие высшего образования меньше влияло на доходы. Как отмечает автор, образование неоднозначно влияет на уровень неравенства. С одной стороны, люди с востребованным высшим образованием чаще получают и более высокую зарплату. С другой, если на рынке количество людей с высшим образованием превышает спрос на них со стороны работодателей, денежная отдача от образования снижается.

За весь рассматриваемый период вклад высшего образования в снижение индекса Джини составил почти четыре процентных пункта. «У разного образования — разная отдача, и она может изменяться неравномерно. Если растет отдача от высшего образования, то неравенство, скорее всего, увеличивается. Другое дело, если растет отдача от среднего профессионального образования. Примерно это происходит у нас в последние годы: рост промышленности вызывает спрос на квалифицированных работников, предложение таких работников недостаточно, их зарплаты растут, что тоже снижает неравенство», — комментирует доцент факультета экономических наук ВШЭ Анна Лукьянова.

Значительный вклад внесло и увеличение минимального размера оплаты труда. За 18 лет его вклад в снижение индекса Джини составил примерно один процентный пункт. Кроме того, существенное влияние на общее снижение неравенства оказало экономическое сближение регионов. В первом периоде разрыв в доходах жителей столиц и других регионов был значительно более выраженным. Увеличение зарплат в регионах позволило выиграть еще почти два пункта в индексе неравенства. Свой вклад внесли и другие факторы: отраслевые премии, снижение разрыва в зарплате между мужчинами и женщинами.

На последнем этапе, с 2019 по 2023 год, наблюдается изменение в тренде. Темпы снижения неравенства в оплате труда замедлились, а эффект отдачи от образования изменился. Теперь образование стало вновь увеличивать неравенство, поскольку все больше работников занимают высокооплачиваемые должности, требующие современных знаний. Разрыв в зарплате между мужчинами и женщинами сокращался до 2019 года, но затем этот прогресс был утрачен. Сейчас ключевую роль в снижении неравенства играют демографические изменения и рост зарплат в промышленности: с 2019 по 2023 год вклад роста отраслевых доходов в снижение индекса Джини составил почти один процентный пункт.

«Россия имеет средний по международным меркам уровень неравенства по оплате труда, особенно с учетом неоднородности территории. Тот всплеск неравенства, которым сопровождался переход к рыночной экономике, уже в значительной степени преодолен. К тому же неравенство на рынке труда — это не все, ведь есть еще неравенство по доходам от собственности, капиталу, — отмечает доцент факультета экономических наук ВШЭ Анна Лукьянова. — Неравенство на рынке труда не является абсолютным злом, оно играет и позитивную роль. Оно может создавать стимулы к усердной работе, инвестированию в человеческий капитал, трудовой мобильности, карьерному росту. Для дальнейшего улучшения ситуации следует действовать аккуратно и точечно, фокусироваться на ключевых разрывах».

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