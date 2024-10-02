Медики поняли, почему вакцина от гриппа хуже помогает пожилым

В пожилом возрасте иммунная система не всегда способна должным образом реагировать на прививку, например, от гриппа. Медики давно разработали высокодозную вакцину, однако точная причина проблемы с недостаточным иммунным ответом ясна не была. Международная команда исследователей определила ключевые молекулы, из-за которых пожилым людям часто не помогают прививки от гриппа.

Эффекты вакцинации от разных заболеваний тщательно изучаются в современной науке. Авторы недавних исследований выяснили, что прививка от столбняка способна защитить от болезни Паркинсона, а также узнали, как организм человека отреагировал на 217 по счету вакцинацию от коронавируса.

Специалисты из нескольких университетов Германии и Португалии выяснили, какие молекулы влияют на восприимчивость пожилых людей к вакцине против гриппа. Результаты исследования опубликовал научный журнал Science Advances.

В эксперименте участвовали 234 человека от 65 лет, которым сделали прививку от гриппа. У них взяли кровь суммарно пять раз — как до вакцинации, так и после нее. Полученные образцы проанализировали с помощью методов молекулярной биологии, а также статистических и вычислительных моделей.

«Мы смогли идентифицировать ряд важных молекул, которые коррелируют с хорошим иммунным ответом пациентов после вакцинации. Однако у тех, чей организм на прививку не реагировал, этих характерных молекул либо было мало, либо не было совсем», — сообщили авторы статьи.

У людей, для которых вакцина была неэффективна, обнаружили повышенное количество иммунных клеток определенного типа — так называемых «естественных киллеров». Кроме того, перед прививкой у них зафиксировали повышенный уровень интерлейкина-15 — вещества, которое влияет на функционирование этих клеток. Этот показатель может свидетельствовать о развитии хронических воспалительных процессов у пожилых людей и позволяет предсказать слабый иммунный ответ на вакцину от гриппа.

«Интерлейкин-15, по-видимому, отвечает за отсутствие достаточного иммунного ответа и, следовательно, может быть хорошим прогностическим биомаркером. Было бы также возможно устранять повышенный уровень интерлейкина-15 перед вакцинацией с помощью активных веществ для улучшения иммунного ответа. Однако такой подход еще только предстоит разработать», — пояснили авторы исследования.

Ученые проанализировали иммунный ответ на вакцину от гриппа у 234 человек от 65 лет / © Saumya Kumar et al., Science Advances

Ученые также выявили еще одну закономерность. У людей, чей организм не реагировал на прививку, в крови было значительно меньше длинноцепочечных жирных кислот, чем у тех, у кого вырабатывался достаточный иммунный ответ.

«Пожилые люди часто страдают сопутствующими заболеваниями, которые связаны с хроническими воспалительными процессами. Некоторые жирные кислоты с длинной цепью обладают противовоспалительным действием и способствуют развитию хорошего иммунного ответа в целом», — подытожили исследователи.

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