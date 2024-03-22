Ученые показали «демонов», которых видят люди с редким зрительным расстройством

Исследователям из США впервые удалось реалистично визуализировать то, как видят окружающих пациенты с прозопометаморфопсией — очень редким нарушением зрительного восприятия, при котором лица людей кажутся искаженными.

В работе, опубликованной в журнале The Lancet, рассказывается о случае из практики специалистов в области психологии и наук о мозге из Дартмутского колледжа, одного из старейших исследовательских университетов США.

Пациент — 58-летний мужчина — на протяжении почти трех лет вместо обычных человеческих лиц видел искаженные физиономии, напоминающие «демонические». Лица представлялись ему сильно растянутыми и покрытыми глубокими бороздами на лбу, щеках и подбородке. Однако при взгляде на окружающие объекты — дома, автомобили и прочее — ничего подобного не было.

По словам мужчины, несмотря на искаженные черты, он все равно мог узнавать людей. Примечательно, что пациент видел нормальные лица при просмотре изображений на экране или бумаге. Также исследователи отметили, что визуальные нарушения не сопровождались бредовыми идеями об окружающих, включая членов семьи и друзей.

Вместо обычных человеческих лиц 58-летний мужчина видел искаженные физиономии, напоминающие «демонические» / © A. Mello et al.

Обычно людям с таким расстройством лица кажутся искаженными во всех ситуациях. В этом же случае симптомы проявлялись только с реальными лицами, что и позволило изобразить искажения, которые видел пациент.

В эксперименте мужчина смотрел на лицо человека перед собой и на его же фотографию на экране компьютера. Пациент рассказывал о своих зрительных впечатлениях исследователям, отмечая отличия, а те параллельно редактировали фото на дисплее, добавляя описываемые искажения. В результате ученые смогли получить точную картину того, как человек с прозопометаморфопсией воспринимает лица других людей.

По данным специалистов Дартмутского колледжа, чаще всего симптомы прозопометаморфопсии длятся несколько дней или недель, но иногда, как у вышеописанного пациента, искаженное восприятие может сохраняться годами. Из публикаций в научной литературе известно примерно о 75 подобных случаях, но ученые не исключают, что их может быть больше.

«Страдающие прозопометаморфопсией нередко предпочитают не сообщать о своих проблемах с восприятием лиц, опасаясь, что это сочтут признаком психического расстройства», — рассказал один из авторов, профессор Дартмутского колледжа Брэд Дюшейн (Brad Duchaine), который специализируется на исследованиях, посвященных особенностям обработки лиц человеческим мозгом.

Он добавил, что много раз слышал от пациентов о постановке им диагноза «шизофрения» и назначении антипсихотических средств, тогда как в этих состояниях проблема кроется в системе зрительного восприятия.

На сайте американского вуза об этом нарушении говорится, что за обработку визуальной информации о лицах в мозге отвечает сложная нейронная сеть. Ее дисфункция может вести к широкому спектру сбоев при восприятии лиц, в том числе к прозопометаморфопсии.

Точные причины расстройства до сих пор не известны, но на этот счет есть несколько теорий. Например, прозопометаморфопсию связывают с повреждениями или аномалиями в разных областях мозга (височной, затылочной, теменной и лобных долях). Также известно, что нарушение проявлялось при эпилепсии.

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