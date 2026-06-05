Просмотр коротких видео ухудшил концентрацию и память

Стремительный рост популярности коротких видео привел к тому, что их все чаще используют в образовательных целях, однако эффективность этого обучающего инструмента до сих пор была неясна. Новое исследование указало на то, что люди воспринимают информацию из таких роликов поверхностно и быстро забывают ее.

Короткие видеоролики стали одним из самых популярных типов сетевого контента, пользующихся популярностью у людей всех возрастов во всем мире. К такому формату относят видео продолжительностью от нескольких секунд до пяти минут, обладающие интересным концентрированным содержанием и ярким визуальным сопровождением.

Короткий контент соответствует темпу жизни современного общества, позволяя пользователям быстро получать информацию. К тому же благодаря сетевым алгоритмам ролики подбираются по интересам пользователя. Этим объясняется появление и стремительное распространение в интернете коротких познавательных видео. В последнее время их стали использовать и в некоторых образовательных учреждениях.

Исследователи из Юньнаньского педагогического университета и Центрального китайского педагогического университета выяснили, насколько это способствует обучению и как студенты усваивают информацию, полученную из коротких видео. Результаты приняты к публикации в журнале Communications Psychology.

Ученые провели три отдельных эксперимента с участием более 150 студентов колледжа. Каждому из них показывали туристические видеоролики о местах, куда можно отправиться в путешествие.

Участники эксперимента смотрели фрагменты, вырезанные из длинного видео, длительностью от 30 секунд до 2,5 минуты, одну группу студентов просили запомнить содержание видео, а других — нет. Для оценки эффекта обучения студентам предложили пройти тестирование. Результаты как в первой, так и во второй группе показали, что студенты смотрели материалы невнимательно и быстро забыли полученную информацию.

Чтобы оценить эффективность восприятия обучающего материала с точки зрения нейронной активности, ученые предложили студентам пройти тестирование в аппарате функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ). Исследование показало, что короткие видео вызывают снижение нейронной синхронности в ключевых областях мозга, отвечающих за зрительно-пространственное внимание, эпизодическую память и когнитивный контроль. В то же время они вызывают более высокую синхронность в височных и лобных областях, связанных с восходящей обработкой внимания.

Значит, при просмотре коротких роликов области мозга, отвечающие за внимание, эпизодическую память и осознанное восприятие, менее синхронизированы. А зоны, отвечающие за концентрацию внимания на внешних раздражителях, наоборот, активны. Эти наблюдения позволяют предположить, что прерывистость и быстрая смена кадров в коротких видео мешают глубокой обработке информации, из-за чего зрителям сложнее запоминать увиденное и получать новые знания.

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