Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ученые изменили альфа-волны мозга человека, чтобы управлять его восприятием своего тела
Нейробиологи выяснили, что чувство физического «я» возникает благодаря электрическим ритмам в теменной коре, которые работают как «тактовая частота» процессора. Управляя этими колебаниями, исследователи смогли менять способность людей отличать собственную руку от резинового протеза.
Чтобы человек чувствовал руку «своей», мозг должен решить сложную задачу: объединить то, что видят глаза, с тем, что чувствует кожа. Если вы видите касание и чувствуете его одновременно — это ваша рука. Но поскольку сигналы идут по нервам с разной скоростью, у мозга есть «допустимый интервал» (временное окно), внутри которого он считает события одновременными.
Ученые давно предполагали, что восприятие работает не сплошным потоком, а дискретными «кадрами», длина которых зависит от альфа-ритмов мозга. Однако было неизвестно, влияет ли эта «кадровая частота» на базовое самосознание — понимание того, где заканчивается тело и начинается внешний мир.
Авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Communications, использовали классическую «иллюзию резиновой руки», автоматизировав ее для точности. Роботизированные манипуляторы наносили ритмичные удары по скрытой настоящей руке участника и по лежащему на виду резиновому протезу. Ученые меняли задержку между ударами с точностью до миллисекунд, фиксируя момент, когда человек переставал считать резиновую руку своей.
Затем исследователи перешли от наблюдения к управлению. Они прикрепили к головам добровольцев электроды и с помощью транскраниальной стимуляции переменным током (tACS) начали диктовать мозгу ритм работы. Одной группе искусственно замедляли альфа-ритмы теменной коры до восьми герц, другой — ускоряли до 13 герц.
Эксперимент показал, что альфа-ритм действительно работает как «затвор камеры», нарезающий реальность на кадры. Участники, которым «разогнали» мозг до 13 герц, стали сверхчувствительными: их временное окно сузилось, и они перестали поддаваться иллюзии при малейшей задержке ударов. Напротив, замедление ритма до восьми герц привело к тому, что «кадры» восприятия стали длиннее. В один такой кадр попадали даже рассогласованные события, и мозг ошибочно объединял их. В результате люди начинали чувствовать резиновую руку своей, даже когда роботы били по ней с заметным отставанием.
Чувство телесной принадлежности оказалось динамическим процессом, основанным на математике нейронных колебаний. Это открытие объясняет природу галлюцинаций при шизофрении (где часто наблюдается замедленный альфа-ритм) и открывает путь к созданию технологий, позволяющих мозгу быстрее «принимать» протезы или аватары в виртуальной реальности.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Ученые уверены, что покрытая водяным льдом юпитерианская луна Европа скрывает внутри себя глобальный океан, но сомневаются в его жизнепригодности. В недавнем исследовании они попытались оценить степень активности в недрах спутника и пришли к неутешительному выводу: тектоника там вряд ли способна обеспечить обогащение воды минералами.
Бани в Помпеях существовали еще до полного подчинения города Риму. Они считались символом цивилизованного отдыха. Но под мраморной облицовкой и сводчатыми потолками скрывалась малоприятная реальность. Вода в некоторых купелях больше напоминала сточную жидкость, насыщенную потом, кожным салом и другими продуктами жизнедеятельности человека. Ученые раскрыли эти детали, исследовав не руины зданий, а неприметные известковые отложения на древних трубах и в колодцах. По мнению авторов новой статьи, власть Рима положила конец этой антисанитарии, совершив настоящую гигиеническую революцию.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.
Ученые уверены, что покрытая водяным льдом юпитерианская луна Европа скрывает внутри себя глобальный океан, но сомневаются в его жизнепригодности. В недавнем исследовании они попытались оценить степень активности в недрах спутника и пришли к неутешительному выводу: тектоника там вряд ли способна обеспечить обогащение воды минералами.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
11 Мая, 2016
Есть ли будущее у штурмовиков?
16 Апреля, 2015
Самые страшные ритуалы на Земле
14 Декабря, 2016
30 научных терминов, которые должен знать каждый
19 Октября, 2016
Сланцевая революция
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии