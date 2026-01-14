Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Тропический овощ обманул птиц поддельными ягодами
Известно, что некоторые растения мимикрируют под привычную для птиц пищу, чтобы эффективнее размножаться. Ученые из Китая обнаружили первое растение, чьи плоды стали похожи на ягоды — это заставляет птиц поедать их и переносить на большие расстояния.
Dioscorea melanophyma — вид ямса, произрастающий в горных районах юго-запада Китая. Как и многие растения, размножающиеся бесполым путем, этот ямс образует бульбилы. Бульбилы — видоизмененные почки, которые развиваются в маленькие клубеньки. Они служат для вегетативного размножения: отрываясь от материнского растения, бульбилы укореняются рядом и дают начало генетически идентичному потомству.
Хотя такая стратегия распространена, у нее есть существенный эволюционный недостаток. Бульбилы обычно падают на землю у подножия родительского растения. Это «приковывает» потомство к одному месту, создает высокую конкуренцию за ресурсы с материнским растением и повышает уязвимость перед локальными угрозами — болезнями или изменениями среды.
В новом исследовании, результаты которого опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), изучали необычные бульбилы ямса Dioscorea melanophyma, похожие на ягоды. Ученые доказали, что необычный облик бульбил — не случайность, а результат эволюционной мимикрии. Авторы провели сравнительный морфологический и спектральный анализ размеров и форм бульбил с аналогичными параметрами 27 видов настоящих ягод из того же региона.
Параллельно ученые применили рецепторно-шумовую модель, которая воссоздает цветовосприятие птиц, обладающих ультрафиолетовым зрением. Расчеты показали: минимум для 15 видов птиц хроматический контраст между бульбилами и настоящими ягодами остается ниже порога различимости.
Кроме того, в течение трех лет ученые с помощью камер на лианах фиксировали взаимодействие птиц с бульбилами. Они зарегистрировали 204 визита птиц 22 разных видов. Пик активности пришелся на период с октября по февраль — время, когда естественные ягоды в лесах становятся дефицитом. Даже в лабораторных условиях, где создали дефицит настоящих ягод, птицы начинали активно поедать бульбилы, не отличая их визуально от привычной пищи.
Изучение жизнеспособности бульбил после прохождения через пищеварительный тракт показало, почему такая эволюционная стратегия оказалась эффективной. Среднее время прохождения через кишечник составило около 24 минут — за этот период птица могла улететь на сотни метров. При этом 99% бульбил выходили неповрежденными, а их всхожесть (около 86%) почти не отличалась от контрольной группы (92%).
Таким образом, ученые получили первое свидетельство подобной мимикрии. Ранее были известны случаи, когда растения обманывали животных с помощью цветов (например, орхидеи, имитирующие самок насекомых для опыления) или семян (некоторые бобовые). Однако этот случай — первый задокументированный пример, когда для привлечения распространителей эволюционировала не репродуктивная структура (семя или плод), а вегетативная — бульбила.
Эволюция показала: сложная и необычная адаптация оказалась эффективной, превратив взаимовыгодную связь «растение — птица» в одностороннюю эксплуатацию.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Ученые уверены, что покрытая водяным льдом юпитерианская луна Европа скрывает внутри себя глобальный океан, но сомневаются в его жизнепригодности. В недавнем исследовании они попытались оценить степень активности в недрах спутника и пришли к неутешительному выводу: тектоника там вряд ли способна обеспечить обогащение воды минералами.
В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.
Ученые уверены, что покрытая водяным льдом юпитерианская луна Европа скрывает внутри себя глобальный океан, но сомневаются в его жизнепригодности. В недавнем исследовании они попытались оценить степень активности в недрах спутника и пришли к неутешительному выводу: тектоника там вряд ли способна обеспечить обогащение воды минералами.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
7 Сентября, 2016
С точки зрения науки: любовь без ответа
6 Августа, 2014
Умные неандертальцы
9 Апреля, 2015
Самые дорогие картины в мире
24 Августа, 2015
Живые ископаемые
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии