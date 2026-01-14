  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
14 января, 15:23
Андрей Серегин
13

Тропический овощ обманул птиц поддельными ягодами

❋ 3.8

Известно, что некоторые растения мимикрируют под привычную для птиц пищу, чтобы эффективнее размножаться. Ученые из Китая обнаружили первое растение, чьи плоды стали похожи на ягоды — это заставляет птиц поедать их и переносить на большие расстояния.

Биология
# клубни
# мимикрия
# размножение
# растения
Бульбилы Dioscorea melanophyma, имитирующие ягоды / © PNAS

Dioscorea melanophyma — вид ямса, произрастающий в горных районах юго-запада Китая. Как и многие растения, размножающиеся бесполым путем, этот ямс образует бульбилы. Бульбилы — видоизмененные почки, которые развиваются в маленькие клубеньки. Они служат для вегетативного размножения: отрываясь от материнского растения, бульбилы укореняются рядом и дают начало генетически идентичному потомству.

Хотя такая стратегия распространена, у нее есть существенный эволюционный недостаток. Бульбилы обычно падают на землю у подножия родительского растения. Это «приковывает» потомство к одному месту, создает высокую конкуренцию за ресурсы с материнским растением и повышает уязвимость перед локальными угрозами — болезнями или изменениями среды.

В новом исследовании, результаты которого опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), изучали необычные бульбилы ямса Dioscorea melanophyma, похожие на ягоды. Ученые доказали, что необычный облик бульбил — не случайность, а результат эволюционной мимикрии. Авторы провели сравнительный морфологический и спектральный анализ размеров и форм бульбил с аналогичными параметрами 27 видов настоящих ягод из того же региона.

Параллельно ученые применили рецепторно-шумовую модель, которая воссоздает цветовосприятие птиц, обладающих ультрафиолетовым зрением. Расчеты показали: минимум для 15 видов птиц хроматический контраст между бульбилами и настоящими ягодами остается ниже порога различимости.

Кроме того, в течение трех лет ученые с помощью камер на лианах фиксировали взаимодействие птиц с бульбилами. Они зарегистрировали 204 визита птиц 22 разных видов. Пик активности пришелся на период с октября по февраль — время, когда естественные ягоды в лесах становятся дефицитом. Даже в лабораторных условиях, где создали дефицит настоящих ягод, птицы начинали активно поедать бульбилы, не отличая их визуально от привычной пищи.

Изучение жизнеспособности бульбил после прохождения через пищеварительный тракт показало, почему такая эволюционная стратегия оказалась эффективной. Среднее время прохождения через кишечник составило около 24 минут — за этот период птица могла улететь на сотни метров. При этом 99% бульбил выходили неповрежденными, а их всхожесть (около 86%) почти не отличалась от контрольной группы (92%).

Таким образом, ученые получили первое свидетельство подобной мимикрии. Ранее были известны случаи, когда растения обманывали животных с помощью цветов (например, орхидеи, имитирующие самок насекомых для опыления) или семян (некоторые бобовые). Однако этот случай — первый задокументированный пример, когда для привлечения распространителей эволюционировала не репродуктивная структура (семя или плод), а вегетативная — бульбила.

Эволюция показала: сложная и необычная адаптация оказалась эффективной, превратив взаимовыгодную связь «растение — птица» в одностороннюю эксплуатацию.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Андрей Серегин
24 статей
Научный популяризатор с 8-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.
Показать больше
Биология
# клубни
# мимикрия
# размножение
# растения
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
14 Янв
500
Столкновения в Солнечной системе
Московский Планетарий
Москва
Лекция
14 Янв
1200
Медицинские итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
14 Янв
900
Кризис классических царств майя и возвышение Чичен-Ицы
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Янв
1200
Астрофизические итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Янв
Бесплатно
Открытая встреча Московского астрономического клуба
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
15 Янв
Бесплатно
Арктос: под созвездием большой медведицы
Московский зоопарк
Москва
Лекция
16 Янв
1200
Plant science 2025: год обмана, жары и ботанической инженерии
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
17 Янв
1400
Иммануил Кант и его категорический императив
Medio Modo
Москва
Лекция
17 Янв
Бесплатно
Нейронауки
Музей криптографии
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
13 января, 17:06
Адель Романова

Жизнь в океане внутри спутника Юпитера Европы сочли почти невозможной

Ученые уверены, что покрытая водяным льдом юпитерианская луна Европа скрывает внутри себя глобальный океан, но сомневаются в его жизнепригодности. В недавнем исследовании они попытались оценить степень активности в недрах спутника и пришли к неутешительному выводу: тектоника там вряд ли способна обеспечить обогащение воды минералами.

Астрономия
# внеземная жизнь
# космос
# подледный океан
# спутники Юпитера
12 января, 10:22
Игорь Байдов

Древние люди начали разделывать слонов почти два миллиона лет назад

В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.

Антропология
# Homo
# Homo erectus
# древние виды
# древние люди
# животные
# животные и люди
# приготовление пищи
# слоны
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
12 января, 10:22
Игорь Байдов

Древние люди начали разделывать слонов почти два миллиона лет назад

В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.

Антропология
# Homo
# Homo erectus
# древние виды
# древние люди
# животные
# животные и люди
# приготовление пищи
# слоны
13 января, 17:06
Адель Романова

Жизнь в океане внутри спутника Юпитера Европы сочли почти невозможной

Ученые уверены, что покрытая водяным льдом юпитерианская луна Европа скрывает внутри себя глобальный океан, но сомневаются в его жизнепригодности. В недавнем исследовании они попытались оценить степень активности в недрах спутника и пришли к неутешительному выводу: тектоника там вряд ли способна обеспечить обогащение воды минералами.

Астрономия
# внеземная жизнь
# космос
# подледный океан
# спутники Юпитера
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
17.12.2025, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
23.12.2025, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Тропический овощ обманул птиц поддельными ягодами

    14 января, 15:23

  2. Скрытая угроза в фундаменте: суперкомпьютеры раскрыли особенности атомарной структуры «убийцы бетона»

    14 января, 14:18

  3. Расчеты астрономов «удушили» жизнь вокруг самых массовых звезд Вселенной

    14 января, 12:29

  4. Ученые предложили превратить промышленные отходы в «вечный» барьер от лесных пожаров

    14 января, 09:17
Выбор редакции

Латаемое старье: действительно ли наши космонавты будут летать на списанных модулях МКС?

5 января, 10:53

Последние комментарии

Аркадий Жижин
23 минуты назад
Nikita, бог фундаментально непроверяем, религия это постулирует, и к тому же мир вполне стройно описывается без привлечения богов. А существование

Загадочный объект в древней Вселенной назвали несовместимым с современной теорией темной материи

Samual Barns
1 час назад
Seva, ахахаха, нет хозяев у него. У тебя их два - московия и я, нищущ жалкий, служка моя личная. Так любит про отсосы говорить. Наверное, папочка тебе дал

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

Samual Barns
1 час назад
Seva, сказал рашнюпа, который у меня по яйца взял и которому повышают ЖКУ каждый день. Так, за деток бумбасса ты голос хорошо подаёшь. Теперь за свою

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

Сергей Петрушенко
1 час назад
Хотелось бы больше подробностей. Из того. что для непрофессионала видно - поле намного больше. Но, наверное, из-за необходимости сосредоточить всё в

Инфографика: сравнение российского термоядерного реактора с ИТЭР

Fishel Landa
1 час назад
Друзья, уже давно известен печальный факт пренебрежения понимания что любое извлечение энергии из природных процессов имеет цену- извлекает

Китайская воздушная ветроустановка мегаваттного класса впервые поднялась на высоту 2000 метров и начала подачу энергии в сеть

Александр Березин
2 часа назад
Ксения, дайте, пожалуйста, ссылку на такое исследование, мне очень интересно, какой же научный журнал мог подобное опубликовать. По существу

Зажечь Солнце на Земле: как Россия в одиночку строит свой ИТЭР – интервью с Андреем Аникеевым

Александр Березин
2 часа назад
Сергей, "Кривые вращения галактик идеально объясняются силами Кориолиса и центробежными силами, потому что на окраинах галактик они становятся

Загадочный объект в древней Вселенной назвали несовместимым с современной теорией темной материи

Сергей Часовников
2 часа назад
Александр, я как раз физик, кандидат ф.-м.наук, закончил физфак Новосибирского гос. университета.

Загадочный объект в древней Вселенной назвали несовместимым с современной теорией темной материи

Bek Etov
2 часа назад
gotostereo, какую фольгу используете?

Инфографика: 15 стран с самым большим военным бюджетом в 2025 году

Виктор Лебединский
2 часа назад
tt, К великому сожалению очень много неграмотных, одичавших персонажей обитает у наших границ... например, водопровод в Новгороде Великом появился

До римлян в Помпеях купались в воде с потом и мочой

kent_ihvinih
2 часа назад
6 февраля мой день рождения🫡

Исторический старт: 6 февраля может начаться первая за полвека пилотируемая миссия к Луне

Minaches Terami
3 часа назад
The impact of artificial intelligence on the experience as a whole is substantial. https://baseball9.io

Жизнь в океане внутри спутника Юпитера Европы сочли почти невозможной

Николай Цыгикало
4 часа назад
Вероятно, они будут нарабатывать технологии в таких проектах. А потом, имея технологии, проектировать уже другие системы под эти технологии.

Стремление к господству в воздухе: в Китае пообещали превратить фантастические самолеты в реальность

Иван Колупаев
4 часа назад
Alexander, не всем нравится ждать курьера. Мне например тоже. Проще самому забрать с пвз когда мне удобно, благо их вокруг как грибов после дождя.

Онлайн-шопинг через смартфон повысил уровень стресса

Иван Колупаев
4 часа назад
Сергей, из них 60 успешных пусков. Надежность до недавнего времени 95% хоть эта авария и подпортит статистику. Неудивляйтесь дальше.

Первый космический запуск года в Индии завершился крупной аварией

Александр Березин
4 часа назад
Сергей, да, интернет сделал видимым массу людей, берущихся поправлять физиков не освоив перед этим физику.

Загадочный объект в древней Вселенной назвали несовместимым с современной теорией темной материи

Дождиков Антон
5 часов назад
Всего лишь 50-60 таких турбин и можно не строить атомный реактор (хотя строить как раз надо - для резервирования мощности, сглаживания пиков и спадов)

В Китае установили первую в мире морскую ветряную турбину мощностью 20 мегаватт

Дождиков Антон
5 часов назад
Вызывают вопросы шумность, воздействие на птиц и устойчивость к порывам ветра (в т.ч. ураганам), обледенению, скорость привода в рабочее состояние

Китайская воздушная ветроустановка мегаваттного класса впервые поднялась на высоту 2000 метров и начала подачу энергии в сеть

Сергей
5 часов назад
Даже не удивляюсь.Пластилиновая ракета.

Первый космический запуск года в Индии завершился крупной аварией

Сергей Часовников
6 часов назад
Загадка «темной материи» разгадана почти уже год назад! Она не нужна для объяснения наблюдаемых эффектов. И модификация закона тяготения Ньютона

Загадочный объект в древней Вселенной назвали несовместимым с современной теорией темной материи

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно